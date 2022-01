DPG Media en het BOIC worden partners: via HLN.be en Het Laatste Nieuws wordt u nog meer betrokken bij de avonturen van Team Belgium

SportDPG Media en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) worden partners. DPG Media wordt de exclusieve partner voor de categorie Nederlandstalige print. Via Het Laatste Nieuws en HLN.be zullen Belgen nog meer betrokken worden bij de avonturen van Team Belgium. De samenwerking start met de Winterspelen in Peking en loopt alvast tot na de Spelen van Parijs in 2024.

Over twee weken klinkt het startschot van de samenwerking tussen het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en het mediabedrijf DPG Media. Vanaf dan brengt Het Laatste Nieuws vanop de eerste rij verslag uit over de Belgische Olympische atleten, op papier en online. Het BOIC koos voor de nieuwsmerken van DPG Media omwille van de ‘sterke sportieve storytelling’: al jarenlang slaagt Het Laatste Nieuws erin om Vlamingen te beroeren met echte verhalen over topsporters en hun prestaties.

Kris Vervaet, CEO DPG Media België: “De recente Olympische spelen in Tokio bracht heel België in vervoering. Van de perfecte oefening op de brug van Nina Derwael tot de ongelooflijke marathon prestatie van Bashir Abdi, Team Belgium heeft indruk gemaakt. Sport is een belangrijk verbindingsmiddel in onze samenleving en ik ben heel opgetogen dat onze sterke merken nauw kunnen samenwerken met het BOIC. Als grootste nieuwsmerk van Vlaanderen bereikt HLN dagelijks meer dan 2 miljoen Vlamingen waarvan de meerderheid wel geïnteresseerd is in één van de vele sporten die door Team Belgium worden uitgeoefend. Het aanbod van HLN wordt dus rijker en nog meer afgestemd op de lezer. Ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking en dat we samen vele overwinningen kunnen vieren.”

Philippe Vander Putten, CEO van het BOIC: “Het BOIC is zeer verheugd dat het DPG Media officieel mag verwelkomen als partner van Team Belgium. De activiteiten van deze leidende mediagroep in Vlaanderen zijn uniek dankzij hun crossmediale kracht. Bovendien delen we dezelfde waarden op sportief en inclusief vlak. Met dit engagement krijgt het BOIC en Team Belgium er een slagkrachtige media partner bij. Ik heet DPG Media dan ook van harte welkom en kijk uit naar een succesvolle samenwerking!”

Julie Neyman, Directeur Advertising Sales DPG Media Advertising België: “Via onze nieuwsmedia van DPG Media brengen we elke dag inspirerende content in Vlaanderen. We zijn trots dat het BOIC dit erkent om de verhalen van Team Belgium dichter bij de fans te brengen. Met HLN als grootste nieuwsmerk in Vlaanderen bieden we adverteerders elke dag de mogelijkheid om in de juiste context hun doelgroep te bereiken. We verwelkomen dan ook het BOIC en Team Belgium bij DPG Media en kijken ernaar uit om dit partnership verder uit te bouwen.”

Volledig scherm De Red Lions veroverden goud op de Olympische Spelen in Tokio. © Photo News