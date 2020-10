Dortmund zet Freiburg makkelijk opzij, Haaland scoort twee keer

Belga

03 oktober 2020

17u57 0 Bundesliga Dortmund heeft een overtuigende 4-0 zege behaald tegen Freiburg op de derde speeldag van de Duitse Bundesliga. Witsel en Meunier stonden aan de aftrap.

Erling Haaland en Giovanni Reyna waren de uitblinkers van de dag. De 20-jarige Noor was tweemaal trefzeker met de 1-0 en 3-0 (31, 66.) en gaf de assist voor de 4-0 van Felix Passlack (92.). De nog maar 17-jarige Reyna was op zijn beurt goed voor de assists bij de andere drie doelpunten. Emre Can scoorde de 2-0 in de 47e minuut. Axel Witsel speelde de hele wedstrijd voor de thuisploeg. Thomas Meunier werd gewisseld in de 84e minuut. Thorgan Hazard was er niet bij door een blessure.

Keulen onderuit

Sebastiaan Bornauw en Keulen hebben een 1-3 thuisnederlaag geleden tegen Borussia Monchengladbach. Alassane Plea (14.) en Stefan Lainer (16.) bezorgden de bezoekers al snel een comfortabele voorsprong. Na de rust bracht Lars Stindl de score op 0-3 vanop de stip (56.), vooraleer Elvis Rexhbecaj, op assist van Bornauw, in de slotfase nog de eerredder kon maken voor Keulen (84.). Bornauw speelde een volledige wedstrijd.

Stuttgart, met Orel Mangala 90 minuten op het veld, en Bayer Leverkusen hebben de punten gedeeld na een 1-1 gelijkspel. Patrik Schick zette de bezoekers in de 7e minuut op voorsprong, in de 76e minuut scoorde Sasa Kalajdzic voor Stuttgart.