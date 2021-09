Dortmund boekt 1-2-zege op bezoek bij Besiktas, Meunier levert assist voor openingsdoelpunt af

Dortmund begon in Istanbul met slechts één Belg in de basis. Meunier startte, Thorgan Hazard was nog geblesseerd en Axel Witsel begon op de bank. Bij thuisploeg Besiktas kwam Michy Batshuayi aan de aftrap.

‘Batsman’ kreeg in de openingsfase – waarin Besiktas baas was – meteen twee kansen voorgeschoteld, maar wist die niet te benutten. Onze landgenoot aan de overkant was wel al snel productief. Rechtsachter Meunier leverde met een knap boogballetje de assist voor het openingsdoelpunt van Bellingham. Dortmund kwam zo, ietwat tegen de gang van het spel in, op voorsprong. Op slag van rust verdubbelde Haaland de score na uitstekend voorbereidend werk van Bellingham.

Volledig scherm Thomas Meunier ontfutselt Fabrice N'Sakala met een sliding de bal. © EPA

Om die voorsprong te verdedigen mocht Axel Witsel bij aanvang van de tweede helft zijn opwachting maken. De middenvelder zag ploegmaat Meunier al snel tegen een gele kaart aanlopen voor gevaarlijk spel bij ex-Anderlecht-speler Fabrice N’Sakala. Verder kwam Dortmund amper in de problemen. Batshuayi werd nog een keer goed de diepte ingestuurd bij Besiktas, maar doelman Kobel dook goed in de voeten van onze landgenoot en ontfutselde hem de bal. De betere kansen waren na de pauze zelfs nog voor de bezoekers, maar die verzuimden eveneens om de score nog verder uit te diepen. Zo werd het nog even bibberen toen Francisco Montero in de blessuretijd een vrije trap in doel verlengde voor Besiktas, maar uiteindelijk begint Dortmund wel met een zege aan zijn Champions League-campagne.

Volledig scherm Michy Batshuayi baalt na een gemiste kans. © REUTERS

