Dopingarts: “In weken en maanden na coronacrisis zullen er door dommeriken meer positieve dopingtests zijn” Redactie

21 maart 2020

20u27 0

Door de coronacrisis worden er steeds minder dopingcontroles uitgevoerd, zo ook in België. “De mazen in het net worden groter maar er is nog altijd een net,” zegt professor Peter Van Eenoo van het Gentse labo. “Maar misschien heb je een kleine kans die groter is om weg te geraken met een vergrijp dan vroeger. Maar vroeg of laat lopen die mensen tegen de lamp. Dat zijn de mensen die ons onderschatten en het meest zullen riskeren. Op een gegeven moment is het dan toch prijs. Want ik denk dat er een aantal dommeriken zijn die ervan willen profiteren en dan gaan we een hoger aantal positieven zien in de weken en maanden na de coronacrisis.”