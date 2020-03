Doorgaan Ronde van Vlaanderen (en Scheldeprijs) schier onmogelijk, volgende week verder overleg JDK

14 maart 2020

12u41 18 Wielrennen Gaat de Ronde van Vlaanderen door op 5 april of volgt er - in de lijn van de verwachtingen - een afgelasting? Een definitieve beslissing is tot op heden nog niet genomen door organisator Flanders Classics. Meer nieuws zou kunnen volgen na nieuw overleg dinsdag met de autoriteiten en de UCI. Ook de Scheldeprijs (8 april) houdt rekening met een afgelasting.

Eerste minister Sophie Wilmès (MR) legde de voorlopige deadline voor het annuleren van alle sportactiviteiten donderdag tijdens de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 3 april. Wat nog enigszins een opening liet voor de Ronde van Vlaanderen (5 april). Maar Vlaams minister van Sport Ben Weyts gelooft nooit dat Vlaanderens Mooiste kan plaatsvinden. "Laat ons eerlijk zijn: ik denk niet dat het haalbaar wordt", klonk het nuchter en realistisch bij Radio 1. "Dat een peloton van over de hele wereld enkele dagen na die derde april in Vlaanderen zou neerstrijken... Er is een waterkans. Maar we moeten toch ook verantwoordelijkheidszin tonen."

Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel volgde Weyts bij Sporza in die redenering. "We moeten er inderdaad van uitgaan dat de Ronde dit jaar niet doorgaat. Wat de minister zegt, hing al wel een beetje in de lucht. Je kan geen maatregelen opleggen tot 3 april om dan op 5 april het grootste volksfeest van Vlaanderen te organiseren. Op dit moment zijn er belangrijkere dingen dan koers."

Scheldeprijs vreest ook voor afgelasting

De kans dat er op woensdag 8 april een 108ste Scheldeprijs komt is ook bijzonder klein. Organisator Jack Vissers zegt nog geen beslissing hieromtrent genomen te hebben maar vreest dat de mogelijkheid zeer, maar dan ook zeer klein is dat er gekoerst wordt tussen Terneuzen en Schoten. Vorig jaar won de Nederlander Fabio Jakobsen de Scheldeprijs.

“Of we gaan koersen op 8 april, dat is de vraag van 1 miljoen”, begon Vissers. “Ik denk dat het gezond verstand en de actualiteit zegt dat onze koers niet zal kunnen doorgaan. Er is daaromtrent wel nog geen beslissing genomen. We wachten af. Samen met onze koepelorganisatie Flanders Classics kijken wij uit wat de overheid gaat bepalen. Uiteraard gaan wij ons ook toespitsen op het maatschappelijk belang.”

“Een wielerwedstrijd is voor velen belangrijk, maar er zijn nu veel dingen die veel belangrijker zijn. Misschien is het wel niet verantwoord om dan enkele duizenden mensen te laten samentroepen in Schoten of langs het parcours. Vanuit het hart zeg ik dat we niet gaan organiseren. Als zelfs de Ronde van Italië niet zal plaats hebben, denk ik dat de Vlaamse wielerklassiekers ook niet zullen verreden worden”, aldus Vissers.