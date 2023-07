“Door jou moet ik de Tour verlaten”: pechvogel Steff Cras haalt op sociale media uit naar ‘toeschouwer’ die hem ten val bracht

Tennistop­per Zverev bikkelhard voor eigen familie nadat snoeiharde service van ‘lucky loser’ hem verrast: “M’n team heeft niet goed gewerkt”

Alexander Zverev is na zijn gewonnen tweederondeduel op Wimbledon boos geworden op zijn familie/trainersstaf. De nummer 21 van de ATP-ranking wist naar eigen zeggen niets over het spel van zijn Japanse opponent Yosuke Watanuki, die als ‘lucky loser’ het hoofdtoernooi was binnengekomen.