Dolle taferelen op de Bosuil! Antwerp plaatst zich na penaltyreeks voor poulefase Europa League

Europa LeagueAls een rood-witte feniks herrees de Great Old uit haar as. De 4-2 in Nicosia bleek uiteindelijk niet meer dan een uitschuiver. Koji Miyoshi en co zetten op een kolkende Bosuil de puntjes op de i. Vrijdagmiddag gaat de Royal Antwerp FC in de trommel van de zo begeerde Europa League.

Je vraagt je af hoe Antwerp in godsnaam met 4-2 kon verliezen op Cyprus... ‘t Moet een zonneslag geweest zijn.

Nee, het Bosuilstadion zat vanavond niet vol. Ergens iemand een vergunninkje te laat ingediend. Maar wie de Antwerpenaar een beetje kent, weet dat die met niet veel hoeft te zijn om flink wat kabaal te maken. Als het GSP Stadion van Nicosia vorige week een heksenketel was, dan was de Bosuil vanvond een waar pandemonium. De fans hadden er lang genoeg op moeten wachten. De terugkeer naar hun vertrouwde stekje op de tribunes voelde als het onderdompelen in een warm, nostalgisch bad. Antwerp-style, welteverstaan. Met toeters en bellen, pintjes, gefluit en getier. “Gelieve er rekening mee te houden dat de supporters in het uitvak óók ‘veur den Aantwaarp’ zijn”, riep de speaker om. Waarop de rest van het stadion meteen ‘Shall we sing a song for you’ scandeerde. Grappig.

De sfeer was goed en werd er naarmate de match vorderde alleen maar beter op. Want Antwerp imponeerde. Dirigeerde. Regisseerde. Feestvarken Ritchie De Laet - het was zijn 100ste match in Antwerp-shirt - haalde weer zijn hoge niveau van vorig seizoen, Engels deed amper iets fout, Nainggolan is nú al de Antwerpse Generaal, Bataille en Buta renden zich rot. Uitblinkers bij de vleet, we vergeten er vast en zeker. Birger Verstraete was - we overdrijven niet - outstanding, maar dé man die de Bosuil in brand stak, was Koji Miyoshi. Klein halfuurtje ver werd de Japanner na een verre uittrap van Butez door Eggestein alleen voor Fabiano gezet. Met een knappe lob gaf hij de Omonia-doelman geen kans. 1-0 en het dak er een eerste keer af. ‘t Was tot dan al Antwerp wat de klok sloeg. Tachtig procent balbezit, de ene aanvalsgolf na de andere. Gallery play.

Deel 1 van de driedelige missie was binnen. Bleven over op het to-dolijstje: nog twee keer scoren. Want na zo’n match wil je er echt niet uitgaan met penalty’s, toch? Snel in de tweede helft trapte Benson van dichtbij op Fabiano. Dat had hem moeten zijn, Manuel. Of toch minstens één van de twee grote kansen die hij erna nog kreeg, voor hij geblesseerd uitviel. Domper op de feestvreugde. Zou het Antwerp zuur opbreken?

De tijd tikte sneller en sneller weg, steeds meer Antwerp-spelers zaten op hun tandvlees. Nainggolan en Bataille gingen eruit, in hun plaats Gerkens en Seck. Die laatste werd zowaar in de spits gesmeten. Zotjes.

Met nog vijf minuten te gaan rukte Balikwisha - juist, hém waren we vergeten - nog een keer op, om aan het penaltypunt Gerkens te vinden. Die trapte het leer in één tijd binnen. 2-0, met nog een vijftal minuten te gaan. Zou het? In blessuretijd was Eggestein er nog héél dichtbij, maar die dekselse Fabiano - goéie keeper - stond nog maar eens pal. Op naar verlengingen. Bestond die regel van uitdoelpunten nog maar...

Antwerp bleef maar pompen, had nog kansen bij de vleet, maar de bal wou er niet meer in. ‘t Had nooit zover moeten komen, maar penalty’s zouden beslissen.

En zo is Antwerp vrijdagmiddag één van de 32 balletjes bij de loting van de Europa League. Napoli, Lazio, Leicester City, PSV of Olympique Marseille: ‘t zou zomaar kunnen. Geef toe, het zou zowaar Champions League kunnen zijn.

