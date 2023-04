Dolle slotfase bezorgt Charleroi drie gouden punten in Westerlo, Carolo’s zetten Anderlecht onder druk

Er stond veel op het spel voor beide ploegen in het Kuipje. Een gretig Westerlo zag verdediger Perdichizzi al vroeg uitvallen, maar kende wel een droomstart. Van Eenoo zwierde de bal voor doel en Fixelles knikte aan de tweede paal binnen: 1-0. De thuisploeg behield nadien rustig de controle. Charleroi kwam nauwelijks in het spel voor en Ozornwafor kreeg tussendoor geel na een tackle op de enkel van Matsuo. Het was wel de VAR die ref Lambrechts daarvoor naar het scherm riep. Vreemde beslissing, maar goed. Westerlo ging verder op zoek naar de tweede treffer, maar werd dan koudweg gepakt door twee vlijmscherpe counters. In minuut 35 gleed Tagir weg en kon Bayo een voorzet van Jackson afronden. Niet veel later mocht Heymans aan de tweede paal simpelweg de 1-2 binnen tikken. Hier had doelman Bolat misschien wel iets meer kunnen doen, maar Charleroi ging wel verassend met een voorsprong de rust in.