Doelpuntenfestijn in het Lotto Park: Anderlecht vernedert KV Mechelen en legt er 7 in het mandje

Jupiler Pro LeagueGala-namiddag in het Lotto Park. Anderlecht vierde de terugkeer van een vol stadion in stijl met een monsterzege tegen KV Mechelen: 7-2. Voor rust maakten de bezoekers het nochtans paars-wit knap lastig, erna hield Anderlecht schietoefeningen en hakte het Malinwa in de pan.

“We kijken ernaar uit om weer voor een vol stadion te spelen”, sprak Vincent Kompany vrijdag op zijn persconferentie. En of de fans er ook zin in hadden. Een tournée générale, ‘Anderlecht Champion’ dat weer luidkeels werd mee gezongen en rookbommetjes voor de aftrap. Voetbal is nu ook in het Lotto Park écht terug.

Het rookgordijn was echter nog niet gaan liggen, of Anderlecht stond al bijna op achterstand. Van Crombrugge moest bij de les zijn om Mrabti van de 0-1 te houden, een minuutje later kopte Cuypers een vrije trap niet gek ver naast.

Het signaal voor Anderlecht om daar snel wat tegenover te stellen. Kouamé bracht gevaarlijk voor, Raman kopte in de herneming centimeters naast. Kouamé, vandaag voor het eerst in de basis, deed het best behoorlijk voor rust. Op het kwartier veroverde de Ivoriaanse spits de bal in de middencirkel en stuurde hij Refaelov diep. Prima kans voor de Gouden Schoen, maar zijn rollertje kon Coucke niet verontrusten. Mechelen zorgde tussendoor nog voor wat dreiging, maar het was Anderlecht dat op voorsprong klom. Bateau verkeek zich vollédig op een lange bal, waardoor Raman - randje buitenspel - een vrijgeleide kreeg richting doel: 1-0.

Doorduwen na de openingsgoal, zou je dan denken. Maar dat deed Anderlecht allerminst. Weinig beweging of initiatief, en dat zag paars-wit ook afgestraft. Het kwam nog goed weg toen Van Crombrugge met de bal in doel viel na een voorzet van Storm - de flankaanvaller stond duidelijk buitenspel. Maar uitstel was geen afstel. Een minuutje later poeierde Storm de gelijkmaker overhoeks binnen na eerder balverlies van Gómez. Niet onverdiend.

Anderlecht had duidelijk door dat het na rust uit een ander vaatje moest tappen. Een kwartiertje een paar versnellingen hoger schakelen volstond om de boeken helemaal dicht te doen. Eerst zorgde Kouamé vooral voor opluchting met de snelle 2-1 - knap opwippertje van Olsson als assist. Zeven minuten later was de Ivoriaan daar opnieuw. Handig vrijgelopen richting tweede paal om de lage voorzet van Gómez binnen te tikken. Aangename kennismaking met het Lotto Park.

En paars-wit blééf dit keer het gaspedaal induwen. Opnieuw Gómez met de lage schuiver, nu werkte Murillo van dichtbij in doel. Na een uur gaf het scorebord plots 4-1 aan. En zeggen dat KV Mechelen in de eerste helft minstens de evenknie was van Anderlecht. Invaller ‘Ciske’ Amuzu zorgde een kwartier voor tijd nog voor nummer vijf, de ook al ingevallen Verschaeren en Zirkzee zetten in het absolute slot de kers op de intussen zeer grote taart. De 7-2 van Kaya was niet meer dan een voetnoot.

Een ruime, deugddoende en vooral broodnodige zege voor Anderlecht, dat zich (voorlopig) in de top vier katapulteert. Net op tijd, want de komende weken wacht met Standard, AA Gent en Club Brugge een loodzwaar programma.

