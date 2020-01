Dochter Vanden Stock uit Raad van Bestuur Anderlecht NVK

04 januari 2020

Claire Vanden Stock zetelt niet langer in de Raad van Bestuur van Anderlecht. CEO Jo Van Biesbroeck legt uit: "De dochters van Roger Vanden Stock zijn niet meegegaan in de kapitaalsverhoging. Het zou niet eerlijk zijn tegenover de andere B-aandeelhouders - zeg maar: de niet-Coucke-aandeelhouders - dat zij hen toch zou blijven vertegenwoordigen. Claire heeft daar geen enkel probleem van gemaakt."

Ze wordt vervangen door Johan Beerlandt. Die is eigenaar van het bouwbedrijf Besix en was in 2017 één van de kandidaten om Anderlecht over te nemen. Dat maakt de Raad van Bestuur net wat geanimeerder. Van Biesbroeck: "Johan is begaan met de club. Ik ben ervan overtuigd dat een goéde Raad van Bestuur er één is waar mensen met elkaar discussiëren. Enkel jaknikkers, dat werkt niet. Zolang het constructief is, vind ik het prima."