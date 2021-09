Dju toch! Remco Evenepoel verliest tweestrijd van koele kikker Colbrelli en moet tevreden zijn met zilver op EK wielrennen

Wielrennen Wout doet het weer! Van Aert sluit indrukwek­ken­de week af met vierde ritzege én wint Tour of Britain

18:24 Hij lijkt niet af te stoppen. Wout van Aert heeft de Tour of Britain gewonnen. In de laatste etappe remonteerde hij André Greipel op indrukwekkende wijze in de sprint. Zijn vierde ritzege op acht dagen. Dankzij de bonificatieseconden op de streep springt hij nog over Ethan Hayter in het klassement. De concurrentie op het WK is gewaarschuwd.