Djokovic staat op deelnemerslijst Indian Wells, maar alleen volledig gevaccineerde tennissers welkom

Tennis Peng Shuai had ontmoeting met IOC-voorzitter Thomas Bach: “Ik was nooit verdwenen”, WTA "nog steeds ongerust”

De Chinese tennisspeelster Peng Shuai heeft zaterdag tijdens de Olympische Winterspelen in Peking een ontmoeting gehad met de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), Thomas Bach. Dat heeft zij gezegd in een interview met de Franse sportkrant L’Equipe dat in de nacht van zondag op maandag online is gepubliceerd.

7 februari