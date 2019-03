Dit zijn ‘s werelds 10 rijkste eigenaars van sportclubs, met de nieuwe baas van Team Sky (en straks Chelsea?) meteen in de top 3 ODBS/MH

20 maart 2019

17u28 0 Sir Jim Ratcliffe (66) is sinds deze week officieel de nieuwe eigenaar van wielerploeg Sky, dat voortaan als Team Ineos door het leven gaat. Ineos is een chemiereus met een jaarlijkse omzet van 52 miljard euro die Ratcliffe in 1998 zelf uit de grond stampte. Bovendien lonkt de Brit, op één in Engelands ‘Rich List’ van de Sunday Times, ook naar Chelsea, waar het vijftien jaar lang durende rijk van Roman Abramovich stilaan over lijkt. Ratcliffe is al eigenaar van de Zwitserse tweedeklasser Lausanne Sport. Zo catapulteert Ratcliffe zich meteen ook richting plaats drie in onderstaande top tien der rijkste eigenaars van sportclubs ter wereld.

10. Stan Kroenke (71)

Eigenaar van Premier League-club Arsenal (voetbal), Colorado Rapids en LA Rams (American football), Denver Nuggets (basketbal) en Colorado Avalanche (ijshockey). Dompelde zich, na de oprichting van zijn bedrijf ‘Kroenke Sports & Entertainment’, onder in de sportwereld.

Eigen vermogen: 8,8 miljard Amerikaanse dollar (zo’n 7,75 miljard euro)

Op wereldranglijst: 167

9. Micky Arison (69)

De Amerikaanse zakenman met Israëlische roots is al sinds 1995 eigenaar van NBA-club Miami Heat, waarvan zoon Nick Arison CEO is. Verdiende een fortuin als voorzitter van Carnival Cruises - het bedrijf dat opgericht werd door zijn vader en de grootste cruise-operator ter wereld is.

Eigen vermogen: 9 miljard Amerikaanse dollar (7,9 miljard euro)

Op wereldranglijst: 162

8. Mikhail Prokhorov (53)

Russische politicus en ondernemer die in 2012 op de derde plaats eindigde tijdens de presidentsverkiezingen in eigen land. Sinds 2010 hoofdaandeelhouder van de Brooklyn Nets (basketbal). Werd zo de eerste niet-Amerikaan die zich eigenaar mocht noemen van een NBA-team. Heeft financieel zijn schaapjes op het droge dankzij de verkoop (in 2007) van Norilsk Nickel, een bedrijf uit de metaalindustrie.

Eigen vermogen: 9,8 miljard Amerikaanse dollar (8,6 miljard euro)

Op wereldranglijst: 139

7. Philip Anschutz (79)

Amerikaan die zijn rijkdom dankt aan investeringen in olie, spoorwegen, telecom, onroerend goed en entertainment. Is als mede-oprichter van de Major League Soccer (MLS) -en teams LA Galaxy, Chicago Fire en Houston Dynamo -eveneens een invloedrijk figuur in het Amerikaanse voetbal. Huidig eigenaar van LA Galaxy (voetbal) en LA Kings (ijshockey).

Eigen vermogen: 11 miljard Amerikaanse dollar (9,7 miljard euro)

Op wereldranglijst: 128

6. David Tepper (61)

Amerikaans hedgefondsmanager en eigenaar van American Football-team Carolina Panthers. Daarnaast oprichter en president van Appaloosa Management - een hedgefonds gevestigd in Florida.

Eigen vermogen: 11,6 miljard Amerikaanse dollar (10,2 miljard euro)

Op wereldranglijst: 118

5. Roman Abramovich (52)

Als Sir John Ratcliffe de nieuwe eigenaar van Chelsea wordt, heeft de club iemand aan het hoofd die twee keer zo rijk is als de Rus. Abramovich legde in 2004 een bedrag van amper 162 miljoen euro neer om de ‘Blues’ te kopen en bracht menig succes naar het westen van Londen: vijf landstitels, vijf FA Cups en een keer de Champions League. Door de gespannen relaties tussen Rusland en Groot-Brittannië ziet Abramovich zijn verblijfsvisum niet verlengd, zodat hij al lang niet meer op Stamford Bridge gesignaleerd is en de geruchten de ronde doen als zou hij willen verkopen. Een bedrag van 2,9 miljard euro doet hem naar verluidt overstag gaan.

Eigen vermogen: 12,4 miljard Amerikaanse dollar (10,9 miljard euro)

Op wereldranglijst: 107

4. Hasso Plattner (75) en familie

Zakenman Hasso Plattner maakte fortuin als mede-oprichter van softwarebedrijf SAP SE. Zijn bijdrage aan de technologie werd zo hoog ingeschat dat hij voor ‘Time Magazine Europe’ in 2001 verkozen werd tot meest invloedrijk IT-personality ter wereld. De 75-jarige heeft een meerderheid van de aandelen van het Amerikaanse ijshockeyteam San Jose Sharks in zijn bezit.

Eigen vermogen: 13,5 miljard Amerikaanse dollar (11,8 miljard euro)

Op wereldranglijst: 94



3. Dietrich Mateschitz (74)

De Oostenrijkse miljardair Mateschitz is mede-oprichter van energiedrank Red Bull en het bedrijf erachter, waarvan hij 49,5% van de aandelen heeft. Red Bull is flink aanwezig in de sport: met franchises in Formule 1 en NASCAR racing en met voetbalteams als New York Red Bulls in de MLS, Red Bulls Salzburg en Bundesliga-club RB Leipzig.

Eigen vermogen: 18,9 miljard Amerikaanse dollar (16,6 miljoen euro)

Op wereldranglijst: 53ste

2. Steve Ballmer (62)

De zakenman uit Washington was tussen 2000 en 2014 veertien jaar lang CEO van Microsoft. Toen hij daar vertrok, kocht hij meteen NBA-club Los Angeles Clippers. Grappig weetje: hij verbiedt zijn spelers het gebruik van Apple-gerelateerde producten zoals iPads of iPhones.

Eigen vermogen: 41,2 miljard Amerikaanse dollar (36,2 miljoen euro)

Op wereldranglijst: 19de

1. Mukesh Ambani (61)

De rijkste man van India nadat hij olie- en gasgigant Reliance Industries overnam van zijn vader Dhirubhai die dat in de jaren ‘60 had opgericht. ‘s Werelds nummer 13 op Forbes’ lijst van rijkste mensen ter wereld en residerend in de 27 verdiepingen hoge ‘Ambani Building’, een van de meest dure privéhuizen ter wereld met een waarde van 880 miljoen euro. Ambani is eigenaar van het cricketteam Mumbai Indians in de Indiase Premier League, die hij in 2013 trouwens zelf heeft opgericht.

Eigen vermogen: 50 miljard Amerikaanse dollar (44 miljoen euro)

Op wereldranglijst: 13de

