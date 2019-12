Bingoal Gesponsorde inhoud Dit zijn de vijf beste transfers die amper de media haalden Aangeboden door Bingoal

De transferperiode in het wielrennen zit er zo goed als op. Onder meer Philippe Gilbert, Tom Dumoulin, Tiesj Benoot, Nairo Quintana en Victor Campenaerts maken een opmerkelijke overstap. Wij gingen op zoek naar de meest waardevolle transfers die amper de media haalden. Hieronder ons eigenzinnig lijstje.

# Petr Vakoč

Nationaliteit: Tsjech

Leeftijd: 27

Team in 2019: Deceuninck-Quick.Step

Team in 2020: Corendon-Circus

Na een jaartje proefstomen bij Etixx-iHNed, het toenmalige opleidingsteam van Patrick Lefevere, werd Petr Vakoč in 2014 prof bij het grote Deceuninck-Quick.Step. In 2015 werd hij al nationaal kampioen, een jaar later leerde ook Vlaanderen hem kennen na zijn zege in de Brabantse Pijl. Maar begin vorig jaar sloeg het noodlot toe. Tijdens een trainingsrit in Zuid-Afrika werd hij samen met zijn ploegmaats Laurens De Plus en Bob Jungels aangereden door een vrachtwagen. De Tsjech brak een aantal ribben en moest maanden revalideren. Dit jaar groeide hij stilaan opnieuw naar zijn betere niveau.

Als Vakoč in 2020 opnieuw zijn allerbeste niveau haalt, wordt hij een belangrijke pion bij Corendon-Circus in dienst van Mathieu van der Poel. En als VdP er een keertje niet bij is, kan de Tsjech gerust zijn eigen kans gaan. Goede zet van de broers Roodhooft.

# Mikkel Bjerg

Nationaliteit: Deen

Leeftijd: 21

Team in 2019: Hagens Berman Axeon

Team in 2020: UAE – Team Emirates

Mikkel Bjerg is een absoluut toptalent. In zijn drie beloftenjaren werd hij evenveel keer wereldkampioen tegen de klok. Je moet al Remco Evenepoel heten om nog meer indruk te maken op teammanagers. Mikkel Bjerg was dan ook gegeerd door het halve WorldTourpeloton. Onder meer Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick.Step toonden meer dan gemiddelde interesse. Dat de Deense hardrijder uiteindelijk voor een profdebuut bij UAE-Team Emirates kiest, is geen toeval. Eerder strikte de ploeg van Brent Copeland al ruwe diamanten als Vuelta-sensatie Tadej Pogacar, Alexandr Riabushenko en onze jonge landgenoot Jasper Philipsen. Benieuwd of dit tijdrittalent ook in zijn eerste seizoen bij de grote jongens al een paar keer wat flitsen van zijn talent laat zien.

Leuk weetje: in oktober 2018 zette Bjerg al de derde afstand (53,73 km) ooit neer wat het werelduurrecord betreft. Alleen… er waren geen UCI-officials aanwezig die zijn prestatie konden valideren. Hij kondigde al aan ooit een échte gooi te doen naar het prestigieuze record van onze Victor Campenaerts.

# Jelle Vanendert

Nationaliteit: Belg

Leeftijd: 34

Team in 2019: Lotto Soudal

Team in 2020: Wallonie Bruxelles

Toegegeven, onze landgenoot Jelle Vanendert is de vreemde vogel in dit lijstje. Omdat de Limburger al 34 is en een stapje terugzet. Maar voor het procontinentale Wallonie Bruxelles kan dit zomaar een fantastische transfer zijn. Nee, Jelle Vanendert heeft geen topseizoen achter de rug, maar als je de top tien haalt in de Clasica San Sebastian, ben je nog niet versleten. Zo werd hij vorig jaar nog derde in de Waalse Pijl, tiende in de Amstel Gold Race en elfde in Luik-Bastenaken-Luik. Dan vergeten we nog zijn ritwinst in de Ronde van België én een vierde plaats in de GP de Wallonie. Laat dat nu zowat alle wedstrijden zijn die voor Wallonie Bruxelles van belang zijn. Als Vanendert volgend seizoen ook maar één keer zijn prestatie van 2018 herhalen, is hij voor het team van manager Christophe Brandt meteen de investering waard.

# Kristoffer Halvorsen

Nationaliteit: Noor

Leeftijd: 23

Team in 2019: Team Ineos

Team in 2020: EF Education First

Herinnert u zich de Handzame Classic-editie van 2017 nog? Het was daar dat de toen amper 20-jarige Kristoffer Halvorsen als U23-renner vlot maar verrassend de massasprint naar zijn hand zette. De wat bescheiden Noor was regerend wereldkampioen in zijn leeftijdscategorie en maakte deel uit van Team Joker, een opleidingsteam onder leiding van de Belgische ploegleider Gino Van Oudenhove. Na ook nog ritwinst in de Ronde van de Toekomst werd hij opgepikt door Team Sky, ondertussen Team Ineos. Maar in zijn eerste twee profjaren loste Halvorsen de hoge verwachtingen niet in. Topsprinters en Team Ineos, waar de focus altijd op de Tour de France en andere grote rondes ligt, dat is in het verleden nooit een goed huwelijk geweest. Dus zou het zomaar kunnen dat Kristoffer Halvorsen bij EF Education wel de klik kan maken, zijn snelle benen van twee jaar geleden terugvindt en op zijn 23ste helemaal ontbolstert.

# Ilan Van Wilder

Nationaliteit: Belg

Leeftijd: 19

Team in 2019: Lotto Soudal U23

Team in 2020: Team Sunweb

De jongste uit ons lijstje maar misschien wel de meest complete. Het voorbije seizoen goed voor meer dan twintig (20!) toptienplaatsen bij de beloften en een paar weken geleden nog verkozen tot beste jongere op het Gala van de Kristallen Fiets. Ware het niet dat er ene Remco Evenepoel rondfietste, dan was Ilan Van Wilder hét grote Belgische aanstormende rondetalent. Kenners vertellen ons dat hij op termijn zelfs de evenknie kan worden van Evenepoel. Ook Van Wilder kan tijdrijden, klimmen en uitgroeien tot een klassementsrenner voor het grote rondewerk. Wat jammer dat Lotto Soudal dergelijk talent liet vertrekken naar Team Sunweb!

