Dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels in de Nations League - loting om 18u LIVE op HLN.be NP FDZ

03 maart 2020

07u20 0

De Beurs van Berlage in Amsterdam. Daar wordt straks om 18 uur geloot voor de tweede editie van de Nations League. Er gaan 55 landen in de bokaal, onderverdeeld in vier divisies.

België zit in de sterkste A-divisie, samen met alle andere toplanden. Er worden vier groepen van vier landen gemaakt - de vorige keer waren het groepen van drie landen. De vier groepswinnaars kwalificeren zich voor de Final Four die in juni volgend jaar gespeeld wordt. De laatste van elke groep degradeert naar de B-divisie. De groepswedstrijden worden gespeeld in september, oktober en november van dit jaar. Dat zorgt ervoor dat de WK-kwalificatiewedstrijden voor Qatar pas in 2021 beginnen. De UEFA besprak ook de mogelijke impact van het coronavirus op EURO 2020 en de barrages van later deze maand. "We staan constant in contact met de autoriteiten en de Wereldgezondheidsorganisatie", klonk het nadien. Ongerustheid over eventuele afgelastingen is er voorlopig nog niet. (FDZ/NP)

Potverdeling:

Pot 1 Portugal, Nederland, Engeland, Zwitserland

Pot 2 België, Frankrijk, Spanje, Italië

Pot 3 Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Denemarken, Zweden

Pot 4 Kroatië, Polen, Duitsland, IJsland