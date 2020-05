Dit werd uiteindelijk beslist op de Algemene Vergadering: van Champions Play-off tot (mogelijk) 14 clubs in 1A KDZ/FDZ

16 mei 2020

08u34 0 Belgisch voetbal De werkgroep van de Pro League legde gisteren finaal een voorstel op tafel dat door de Algemene Vergadering met de vereiste 80% meerderheid werd goedgekeurd. Club Brugge is kampioen, Waasland-Beveren degradeert, OHL, Beerschot of Westerlo stijgen naar 1A en de Europese spelende clubs betalen een solidariteitsbijdrage van 10%. Opvallend: de Pro League wil op termijn evolueren naar een competitie met 14 clubs.

ZO WORDT HET SEIZOEN AFGEHANDELD

Klassement na 29 speeldagen wordt als definitief beschouwd

Club Brugge is kampioen

Waasland-Beveren degradeert

Beerschot en OHL moéten hun promotiefinale spelen, uiterlijk op 21 mei moeten ze zeggen waar en wanneer. Spelen ze niet, dan promoveert Westerlo omdat zij het meeste punten hebben in 1B

Bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp op 1 of 2 augustus. Kan dat niet, dan wordt het klassement gehanteerd voor de verdeling van de Europese tickets

Groepsfase Champions League:

Club Brugge

3de voorronde Champions League:

AA Gent

Groepsfase Europa League:

Charleroi

(indien Antwerp beker niet wint, indien Antwerp beker wint, speelt Charleroi 3de voorronde EL)

3de voorronde Europa League:

Antwerp

(Als Antwerp beker wint dan groepsfase EL)

2de voorronde Europa League

Standard

***

VOLGEND SEIZOEN

1A

16 ploegen, start op 7 augustus

Reguliere competitie 30 speeldagen

Eénmalige verkorte play-offs

Champions Play-off: 1 tot en met 4 spelen minicompetitie met halvering van de punten

Europa League Play-off: 5 tot en met 8 spelen minicompetitie met halvering van de punten. Winnaar speelt barrage tegen het nummer 4 van de Champions Play-off voor het laatste Europese ticket.

9 tot en met 16 komen na 30 april niet meer in actie

1B

8 ploegen, start op 7 augustus

Reguliere competitie van 28 speeldagen (4 onderlinge duels)

Vanaf seizoen 2021-2022 keren 1A en 1B terug naar competitieformat van seizoen 2019-2020

***

BIJKOMENDE MAATREGELEN

Wedstrijden die door de lokale overheid verboden worden resulteren in een forfaitscore van 0-3.

Als door overmacht blijkt dat de competitie niet volledig kan worden afgewerkt, aanvaarden alle clubs dat het sportief klassement op het moment van de afsluiting definitief is.

Vanaf het seizoen 2020-2021 moet de sportieve daler altijd degraderen. Economische dalers - ploegen die hun licentie niet behalen of failliet gaan - zullen niet langer de plaats innemen van de sportieve daler. Dit principe blijft gehandhaafd tot een minimumaantal van 14 clubs wordt bereikt in de JPL en 6 clubs in 1B.

Europees spelende clubs (vanaf de play-offs voor de Champions League of de groepsfase van de Europa League) staan eenmalig 10% van het startgeld en de marketpool af als solidariteitsbijdrage.

De procedure voor de licentievoorwaarden zal worden geëvalueerd en eventueel worden gewijzigd.