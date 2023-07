“Dit voelt toch aan als een kleine overwinning”: Tadej Pogacar, die “Puy de Dôme minder steil vond dan verwacht”, na nieuw tikje aan Jonas Vingegaard

KIJK. Pogacar pakt 8 seconden terug op Vingegaard

“Ik win de rit niet, maar dit voelt toch als een kleine overwinning”, reageerde een tevreden Tadej Pogacar. “Het was een rustige dag voor ons tot de slotklim, waar ik meteen voelde dat mijn benen goed waren. Vooraf was ik wel een beetje bang van de Puy de Dôme omdat mijn ploegmaten vertelden dat het enorm steil was, maar eigenlijk vond ik het minder steil dan verwacht. Toen ik aanviel, zag ik via de schaduw op de weg dat Vingegaard full gas sprintte om mijn wiel te proberen houden, dus ik wist dat als ik nog eens extra kon versnellen, ik misschien een kloofje kon slaan. Het was een zware en mooie klim, maar het was nog beter geweest als er toeschouwers mochten staan.”

Ook de CEO van Team UAE Mauro Gianetti reageerde op het kloofje dat Pogacar vandaag sloeg op de slotklim. “Acht seconden is niet veel, maar het is altijd beter dan niks. Vroeger aanvallen had weinig zin op zo’n zware en steile klim. In deze Tour zal elke seconde die Tadej kan pakken op Vingegaard cruciaal zijn. Voor mij was deze rit beter geschikt voor Vingegaard dan voor Tadej, dus we zijn zeker tevreden. We zien Tadej elk dag beter worden dus dat ziet er goed uit voor de komende twee weken.”