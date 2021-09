“Dit voelt als een zege”: Remco Evenepoel blij met ‘beste prestatie van het jaar’

Even beide benen plooien, kikkergewijs. En dan, hop, fluks en gezwind dat podium op. Wuifhandje. Hoofdknik. Eerbiedige buiging ook richting mensenmassa op ’t Zand, dankbaar voor zoveel vurig enthousiasme. Het witte UCI-mondmasker verborg hem jammer genoeg, maar zijn twinkelende ogen verraadden een brede glimlach bij Remco Evenepoel. Al staarde hij uiteráárd tijdens ‘Fratelli d’Italia’, de Italiaanse hymne ter ere van wereldkampioen Filippo Ganna, wat met gemengde gevoelens naar de vlag die je als Belg op een WK in eigen land niet zo graag tussen twee driekleuren ziet wapperen. “Samen op het podium belanden was ons doel. Twee en drie is niet wat we daarbij in gedachten hadden. Maar als je tegen zo’n ‘big guy’ als Filippo Ganna moet optornen, weet je dat zoiets kan gebeuren.”

Evenepoel sprak in algemene termen. En deelde op die manier nobel en collegiaal in de ontgoocheling van Wout van Aert. Maar evalueerde zijn eigen prestatie wel als “puur qua ‘power’ mijn beste van het jaar.” Vooral een fantastisch tweede deel, waarin hij haasje-over speelde met Asgreen en Küng, quasi gelijke tred hield met Van Aert en alleen Ganna sneller zag gaan, leverde hem het brons op. “Ik had mijn lessen getrokken uit de EK-tijdrit (waarin hij ook brons pakte, red.). In Trento was ik véél te snel gestart. Dat kostte me de titel daar. Dus stelde ik voor dit WK een ‘pacing plan’ op. Een temposchema dat me toeliet om deze tijdrit tot in de puntjes in te delen. Daar haalde ik uiteindelijk het maximum uit.”

Het maximum, jawel. Sneller kon hij niet, moest Evenepoel toegeven. “Anders had ik me op een bepaald moment totaal opgeblazen, vrees ik. Op dit soort parcours, compleet vlak, wist ik dat ik de perfecte tijdrit moest rijden. En dat gebeurde ook.” 0.44, bedroeg het verschil met Ganna. Ook het zilver van Van Aert bleef ruim buiten bereik: 0.38. Niet onbegrijpelijk, als je teddybeer Evenepoel op het podium naast de twee ‘grizzlies’ zag staan. Ganna: 1m93 voor 76 kilo. Van Aert: 1m87 voor 78 kilo. Hij: 1m71 voor 60 kilo. “Geen schande dus, tegen twee van ’s werelds beste tijdrijders van het moment”, vond Evenepoel. “De vaststelling is dat absolute vermogens op dit traject méér de doorslag gaven dan aerodynamica of wattages per kilogram lichaamsgewicht. Mij hoor je niet zeuren of klagen. Ik kan alleen maar blij en trots zijn. Dit voelt als een kleine zege.”

Dat hij in Dudzele, bij het opdraaien richting Brugse binnenhaven, al vroeg zijn drinkbidon kwijtspeelde? Verwaarloosbaar detail, volgens Evenepoel. “Ik had het eerst niet door, dacht dat ik op een steen reed. Tot ik honderd meter verder nog eens wilde drinken en merkte: ‘oei, hij is weg’. (lacht) Ik wist wel hoe het kwam. Nadat ik net voor het eerste tussenpunt een eerste keer gedronken had, liet ik na om de lucht terug in mijn bidon te laten. Waardoor die losser in de houder kwam te zitten. Met alle gevolgen vandien: ik pakte vol dat putje in de bocht en was hem kwijt. Maar ach, veel verschil heeft dat niet gemaakt. Eén of twee watt. Een halve seconde. Meer niet.”

Dat hij volop had genoten van het publiek langs de kant van de weg, gaf Evenepoel nog mee. “Het was een ‘zottenkot’, in elk dorpje dat we passeerden.” Fans die hij of Wout van Aert zó graag een gouden medaille had geschonken. “Voor het vierde jaar op rij nu al eindigt een Belg tweede of derde op het WK tijdrijden. Het lijkt wel verdoemd. Alsof het ons niet is gegund om wereldkampioen te worden. Hopelijk mag het er één van de komende jaren, op zwaarder, geaccidenteerder terrein, toch eens ‘boenk op’ zijn.” Voor de rest stelde Evenepoel zich ruimschoots tevreden met het niveau dat hij na al het harde werk eindelijk opnieuw heeft bereikt. “Ik haal weer mijn allerbeste waarden, béter zelfs dan die van voor mijn val in Lombardije. Dat voelt goed. Deze benen probeer ik nu nog even mee te nemen. Naar zondag, om te beginnen. En naar de mooie Italiaanse koersen die nadien nog volgen. Om zo met een prima gevoel de winter te kunnen induiken. Dan zien we wel wat het wordt in 2022. Maar hey, ik ben nog niet klaar met 2021, hoor. Ik zou zo graag nog een dikke vis vangen!”

