“Dit verhaal heeft Valbuena gedood, als sportman en als familieman”: Benzema riskeert 10 maanden voorwaardelijk

VoetbalDag twee van het langverwachte proces over de zogenaamde ‘sekstape’-affaire rond de Franse ex-international Mathieu Valbuena was er een van veel emoties. De vermeende afpersers en de advocaat van Valbuena kwamen aan het woord. Een van de beschuldigden is Karim Benzema, maar die laat zich - ook vandaag weer - vertegenwoordigen door twee advocaten. Mogelijk volgt morgen al een uitspraak over de zaak. Tegen Benzema eist het Openbaar Ministerie een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden en een boete van 75.000 euro.

Wie precies wil weten hoe de vork aan de steel zit, kan op DEZE PAGINA terecht. Kortweg wordt in Versailles beslist of Karim Benzema mee schuldig is aan afpersing van collega-voetballer Mathieu Valbuena. Die laatste diende in juni 2015 een klacht in nadat een sekstape via verschillende tussenpersonen uitlekte. De afpersers vroegen geld om verdere verspreiding van het filmpje te voorkomen en het te laten verdwijnen.

Benzema zelf wordt ervan verdacht Valbuena te hebben aangemoedigd om 150.000 euro te betalen aan de afpersers. De aanvaller van Real Madrid beweert tot op vandaag dat hij onschuldig is en zijn ploegmaat enkel wou helpen om uit de benarde situatie te geraken. Gisteren deed Valbuena als eerste zijn verhaal in Versailles en ook vandaag was hij - samen met zijn moeder en zijn zus - aanwezig in de rechtzaal. Dit in tegenstelling tot Benzema, die opnieuw enkel zijn advocaten stuurde.

Volledig scherm Advocaten van Karim Benzema komen toe in de rechtzaal op dag een van het proces. © EPA

Op dag twee kreeg Karim Zenati als eerste het woord. Zenati is een jeugdvriend van Benzema die hem tijdens een etentje in Madrid zou hebben voorgesteld om Valbuena te benaderen. Op 6 oktober 2015, tijdens een bijeenkomst met les Bleus, zou dit gesprek tussen Benzema en Valbuena hebben plaatsgevonden. Benzema heeft hierna naar Zenati gebeld en dat telefoongesprek tussen de twee vrienden werd opgenomen. Daarin is te horen hoe Benzema over het gesprek met Valbuena zegt: “Als je wil dat het filmpje vernietigd wordt, dan zal m’n vriend je opzoeken in Lyon. Je spreekt rechtstreeks met hem, je stuurt niemand anders.”

Zenati kwam tijdens zijn betoog terug op dat gesprek met Benzema. Hij gaf toe dat ze kinderachtig deden, dat ze een beetje lachten met Valbuena en er niet veel belang aan hechtten. Hij vertelde dat hij en Karim de dwaze gewoonte hebben om wat te rotzooien en dat ze wel vaker grove taal gebruiken.

Volledig scherm Een zicht op de dossiers. © AP

Na Zenati kreeg Zouaoui het woord. Hij en Axel Angot - die het filmpje als eerste kopieerde van Valbuena’s smartphone - schakelden het vriendenduo Zenati en Benzema in om Valbuena tot betalen aan te zetten. Zouaoui wees met de vinger naar ex-international Djibril Cissé, die de sekstape ook doorgestuurd zou gekregen hebben. “Ook hij heeft zeker een rol gespeeld in deze zaak.”, aldus Zouaoui.

Maar na die beschuldiging richtte Zouaoui zich rechtstreeks tot Valbuena. Hij excuseerde zich voor al het leed dat hij hem heeft aangedaan en zei dat hij een stevige schop onder z'n kont verdiende.

Volledig scherm Mustapha Zouaoui na dag een van het proces. © AP

Ook de derde vermeende afperser in dit verhaal, Younes Houass, zorgde voor een emotioneel moment op dag twee. Hij kon zijn tranen niet bedwingen en zei: “We zijn hier niet in een speeltuin. Dit is al zes jaar aan de gang, er was een tijdelijke hechtenis”. Hij beweerde dat ‘Lukas’, de geheime agent die Valbuena stiekem bijstond, hem in de val heeft gelokt. “Ik heb nooit om geld gevraagd”, sloot hij zijn emotioneel betoog af.

Na de middag reageerde de advocaat van Valbuena op de getuigenissen en dat ging er hard aan toe. Hij dreef de spot met Zouaoui en Zenati, en imiteerde daarbij Zouaoui’s Marseille-accent. Hij benadrukte hoe zwaar dit alles was voor Valbuena en dat hij gevreesd heeft voor z'n carrière. Hij vraagt een morele schadevergoeding van 150.000 euro. “Dit zal niet genoeg zijn om de verloren tijd goed te maken, Valbuena heeft niet kunnen spelen in de Europese competitie en ook niet op de Wereldbeker. Dit verhaal heeft hem gedood, als sportman en als familieman”, aldus de advocaat.

Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden en een boete van 75.000 euro tegen Benzema. De uitspraken tegen de verschillende beklaagden volgen mogelijk morgen al.

Volledig scherm Mathieu Valbuena met zijn advocaat Paul-Albert Iweins aan het einde van de eerste dag van het proces. © AP