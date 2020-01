Dit is úw sportvrouw, sportman en Belgische sportmoment van het decennium Redactie

02 januari 2020

08u53 0 Sport U hebt gekozen. Delfine Persoon is voor de HLN-lezer de sportvrouw van het decennium, terwijl bij de heren Philippe Gilbert u de afgelopen tien jaar het meeste kon bekoren. De overwinning van de Rode Duivels tegen Brazilië op het WK 2018 is uw Belgisch sportmoment van het decennium.

Sportvrouw van het decennium: Delfine Persoon

Delfine Persoon stootte begin dit decennium door in het boksen en stapelde de successen op. De West-Vlaamse, die bij de federale politie werkt, kroonde zich tot wereldkampioene voor alle federaties: IBF, WIBF, WIBA, WBA en WBC. In juni 2019 kampte ze tegen Katie Taylor in Madison Square Garden, New York. Die verloor ze op punten na een discutabele beslissing van de jury. In totaal werkte Persoon 46 kampen af, 44 wist ze winnend af te sluiten. Eén keer verloor ze op punten (tegen Taylor), één keer na een technische knock-out (tegen Zelda Tekin in 2010).

1. Delfine Persoon (38%)

2. Nafi Thiam (29%)

3. Nina Derwael (13%)

Sportman van het decennium: Philippe Gilbert

Phil bouwde de afgelopen tien jaar een palmares waar het gros van de hedendaagse wielrenners alleen maar van kan dromen. Gilbert won dit decennium alle wielermonumenten, op Milaan-San Remo na. In 2011 won hij in tien dagen tijd de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik. Hij werd in 2012 wereldkampioen in Valkenburg. Sinds 2010 won hij zeven ritten in de Vuelta, twee in de Giro en eentje in de Tour, waar hij ook enkele dagen geel droeg.

1. Philippe Gilbert (30%)

2. Kevin De Bruyne (20%)

3. Tom Boonen (17%)

Belgische sportmoment: Rode Duivels kloppen Brazilië op WK 2018

Nadat de Rode Duivels in de achtste finales Japan uitschakelden met een legendarische counter, namen ze het in de kwartfinale van het WK in Rusland op tegen topfavoriet Brazilië. De ‘Goddelijke Kanaries’ domineerden de openingsfase, maar België klom op voorsprong na een owngoal van Fernandinho. Vervolgens liet De Bruyne België wederom juichen met een heerlijke streep in de verste hoek: 0-2. Een kwartier voor tijd viel de aansluitingstreffer, maar het Braziliaanse slotoffensief leverde geen gelijkmaker meer op. Eindstand: 1-2. Het was een historische zege.

1. Rode Duivels kloppen Brazilië op WK 2018 (37%)

2. Thiam verovert olympisch goud in Rio (18%)

3. Van Avermaet knalt naar olympisch goud (16%)