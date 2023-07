“Dit is echt zuur”: Wout van Aert teleurgesteld, maar wel tevreden met “positie op laatste twee klimmetjes”

“We konden niet veel anders doen”, opende Van Aert meteen na de finish. “Chapeau hoe de ploeg gereden heeft vandaag. Mijn benen begonnen pijn te doen op 200, 300 meter van de streep - toen duidelijk was dat het niet meer om te winnen was. Dit is echt zuur. Want ik was best blij met de positie waar ik zat. Het ging echt hard, vooral op die twee laatste klimmetjes. Ik ben blij dat ik er nog bij zat. Het is teleurstellend dat er twee renners voorop zaten. Chapeau dat de broers Yates meteen zo’n groot gat hadden. Wilco (Kelderman, red.) en Sepp (Kuss, red.) deden er alles aan, maar ze bleven voorop. Dat is verdiend.”