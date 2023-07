“Dit is de vloek van Kim Huybrechts”: ontgoocheling troef bij ‘The Hurricane’ na gemiste matchdarts en verlies in thriller tegen Van Duijvenbode

Tegen Van Duijvenbode rechtte Huybrechts na een aarzelende start de rug - een knappe rebreak voor de tweede pauze gaf vertrouwen. Nadien mondde de partij uit in een heuse nagelbijter. Beide heren gaven mekaar geen duimbreed toe, al ontsnapte Huybrechts wel een paar keer toen Van Duijvenbode naliet om te breaken. Maar wanneer Huybrechts bij een 10-9-voorsprong dan toch dé kans kreeg om de thriller naar zich toe te trekken, miste hij twee matchdarts. Pijnlijk en wedstrijdbepalend, want Van Duijvenbode maakte het bij z’n tweede wedstrijdpijl wél af - nota bene nadat Huybrechts andermaal de kans had laten liggen om de bordjes weer in evenwicht te hangen.

Achteraf was ontgoocheling dan ook troef bij Kim Huybrechts, die zichzelf in een eerste reactie allerminst spaarde. “Ik had de wedstrijd in handen, maar heb het zoals zo vaak weggegeven”, zei ‘The Hurricane’ scherp. “Deze match had ik in mijn hoofd altijd moeten winnen. Maar dit is net wat Kim Huybrechts al te vaak doet. Als het erom gaat, mis ik te veel beslissende pijlen. Dat is de vloek van Kim Huybrechts. Als ik niet zoveel zou nadenken en gewoon zou darten, ben ik een toptien-speler. Nochtans weet ik wat de fout is en ik werk daar al heel lang aan, maar het blijft maar duren. Dit kost me wedstrijden en plaatsen op de Order of Merit.”