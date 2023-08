“Dit had ik niet verwacht”: Wout van Aert wint met negen minuten (!) voorsprong eerste gravelkoers in Houffalize

Wout van Aert na zijn zege in Houffalize: “Blij dat de ploeg mij ook ondersteunt in deze discipline”

“Ik ben redelijk hard gestart. En het ging meteen bergop. Als je alleen rijdt, is het comfortabeler om je eigen lijnen en je eigen ritme te kunnen kiezen. De fiets was ook perfect afgesteld voor vandaag. Ik heb geen problemen ondervonden en ben blij dat de ploeg mij ook ondersteunt in deze discipline.” Over zijn riante voorsprong: “Het zijn natuurlijk veel tegenstanders waar ik nooit tegen gekoerst heb en die het gewoon zijn om zo’n races te rijden. Maar uiteraard had ik wel verwacht vooraan mee te doen en had ik gehoopt om te kunnen winnen. Maar dat ik met zo’n kloof ging winnen, had ik niet verwacht.”