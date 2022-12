“Dit diende aangepakt te worden”: Carl Hoefkens over niet-selectie Skov Olsen

“En dat is nu voor Andreas het geval. Op een bepaald moment heb ik Noa thuis gelaten voor de wedstrijd op Anderlecht. Zijn reactie was nadien ongelooflijk. Nu is hij een speler die er honderd procent voor gaat – dat hebben we deze week ook gezien. Ik ben fier op hem, hij is ook naar het WK geweest. Nu is het Andreas... Is dat een probleem? Neen, absoluut niet. Diende dit worden aangepakt? Absoluut wel. Het hangt van de speler af of hij mee wil in het verhaal dat we schrijven. Naar de toekomst toe is hij gewoon een speler van Club die nog heel bepalend kan zijn.”