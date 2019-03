Dit 10-jarig meisje kan fantastisch goed skaten

Lisa De Wilde

14 maart 2019

12u05

Bron: YouTube, BBC 0 Sky Brown is 10 jaar oud, maar ze blinkt nu al uit op het skateboard. Ze maakt zelfs kans op een deelname aan de Olympische spelen in 2020. Dat zou haar met twaalf jaar oud de jongste Britse deelnemer ooit maken.

Sky woont in Japan met haar Japanse moeder, Britse vader en haar jongere broer Ocean, die ook graag skate. Ze is nog maar tien jaar oud, maar haar ambities zijn duidelijk: deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokyo. Sponsor Nike gelooft alvast in haar.

Skaten is niet het enige talent van Sky. Ze kan ook goed surfen en won dansprogamma Dancing with the Stars Junior in het Verenigd Koninkrijk. Elke dag kijken duizenden mensen naar haar foto’s en filmpjes op Instagram en YouTube.