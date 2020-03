Dinsdag videoconferentie met Europese federaties, onrealistisch dat Duivels deze maand verzamelen of voetballen RODE DUIVELS: GEEN TOERNOOI, GEEN OEFENINTERLANDS, GEEN STAGE PJC

14 maart 2020

00u00 0 Rode Duivels Een plan B is zelfs niet nodig. Officieel is het nog niet, maar het lijkt onrealistisch dat de Rode Duivels deze maand nog gaan verzamelen of voetballen. Het tegendeel had verbaasd.

De voetbalbond wacht de videoconferentie van dinsdag tussen de verschillende Europese federaties af om een officieel standpunt te geven. Al leeft het idee aan de Houba de Strooperlaan dat de uitkomst van die vergadering nu al gekend is: interlandvoetbal de komende weken zal er niet zijn, om zo de verspreiding van corona tegen te gaan.

De FIFA raadde de nationale voetbalbonden gisteravond laat nog aan om alle internationale wedstrijden in maart en april niet te laten doorgaan. "De uiteindelijke beslissing ligt echter bij de organisatoren, of in het geval van oefeninterlands bij de twee nationale bonden in kwestie."

Sowieso zou de KBVB zich in bochten moeten wringen om de Rode Duivels überhaupt een oefenmatch te bezorgen. Normaal gezien was België uitgenodigd in Qatar voor een vierlandentoernooi met Kroatië, Portugal en Zwitserland, maar dat werd op 11 maart afgelast. Dan maar snelsnel vriendschappelijke duels organiseren - dat was het zogezegde plan B - bleek geen evidentie, een stage in Tubeke of in het buitenland evenmin. En dat is er door de actuele ontwikkelingen alleen maar moeilijker op geworden.

Zinloos

Het maakt dat de bond zijn conclusies getrokken heeft - zelfs zonder de uitkomst van de meeting dinsdag te kennen: er is deze maand geen interlandvoetbal voor de Rode Duivels. Het zou ook niet verantwoord zijn, zeker nu er vier spelers in quarantaine zitten: Romelu Lukaku bij Inter, Michy Batshuayi bij Chelsea en Eden Hazard en

Thibaut Courtois bij Real Madrid. Daarnaast is het zeer onwaarschijnlijk dat de overige 'Italianen' Dries Mertens en Timothy Castagne de toestemming zouden krijgen naar België te komen.

In die context - geen wedstrijden of trainingen - vindt bondscoach Roberto Martínez het zinloos om een selectie samen te stellen. Die komt er dus normaal gezien niet maandag. Het heeft geen nut.

Voorts houdt men bij de bond steeds meer rekening met een uitstel van het EK 2020. Het kan dat het EK pas doorgaat in 2021, het vernieuwde WK voor Clubs zou dan in de zomer van 2022 plaatsvinden. Ook enkele weken uitstel is een mogelijkheid voor het EK, net als een organisatie in 2020, maar dan in een coronavrij land. Er zou al een kandidatuur zijn, het zou gaan om een land waar de accommodatie beperkt is. In Spaanse media klinkt het dat de UEFA "dat risico niet zal nemen". Dinsdag komt er sowieso meer uitleg. Wat vandaag al zeker is, is dat de Belgische voorbereiding op een eventueel toernooi in de zomer fors verstoord is, nu de Rode Duivels deze maand niet kunnen verzamelen - de kalender nadien laat weinig ruimte voor nog een oefenkamp, bijvoorbeeld. Al beseft men in Brussel ook wel dat dat nu niet de grootste zorg mag zijn.

Nog dit: normaal gezien spelen de nationale beloften op 31 maart in Bosnië-Herzegovina op weg naar het EK U21. De kans dat die kwalificatiepartij plaatsvindt, is miniem. De jonge Duivels staan eerste in hun poule.

Al 4 Duivels in quarantaine