“Dimitri is een ‘beetje gek’, zou Johan Derksen zeggen”: uitgefloten Van Gerwen over ‘Dancing Dimi’, die hij klopte in halve finale

In z’n kwartfinale donderdag tegen thuisspeler Nathan Aspinall kreeg Michael van Gerwen in de 29ste leg drie kansen om het af te maken. Drie makkelijke matchdarts, maar hij faalde. Het publiek in Blackpool speelde daar een grote rol bij. ‘MVG’ werd massaal uitgejouwd en de toeschouwers kropen in zijn hoofd.

Van Gerwen is nochtans wel wat gewend. De voormalige tegelzetter heeft veel fans, maar ook heel wat tegenstanders. ‘The New York Times’ noemde hem ooit de Michael Jordan van het darts, omdat hij de sport domineerde. Maar met die vele zeges kwam er ook afgunst, vooral van Britse fans. Zij zien uiteraard liever iemand van de eilanden winnen, maar vooral tussen 2014 en 2019 was ‘Mighty Mike’ dé grote man in het darts.

Faalangst

“Problemen met zijn grip?”, zei Van Gerwen daar achteraf over. “Denk je dat? Tja, of het had te maken met zijn blessure (Aspinall had maanden last van een pols- en elleboogblessure, red.). Om eerlijk te zijn vond ik het veel weghebben van darteritus. En dat is geen goede zaak.” ‘t Zijn uitspraken die Aspinall hem niet in dank zal afnemen. Darteritus is een bekende aandoening onder darters. De naam klinkt grappig, maar het is in feite een vorm van faalangst. Spelers krijgen een mentale blokkade op het moment dat ze de pijl naar het bord willen gooien en kunnen die vervolgens niet loslaten.