Didillon toch naar Genk

27 januari 2020

Nu de deal tussen RC Genk en Alireza Beiranvand is afgesprongen heeft Genk zijn pijlen voor een tweede keer op Anderlecht-doelman Thomas Didillon gericht. De 24-jarige Fransman wordt vandaag in Genk verwacht om de deal te finaliseren. Didillon was de eerste keuze om de geblesseerde Maarten Vandevoordt te vervangen, maar de onderhandelingen tussen Genk en Anderlecht draaiden toen op niets uit. Anderlecht wilde Didillon graag definitief van de hand doen, Genk gaf de voorkeur aan een huur met eventuele aankoopoptie. Volgens onze informatie zou Anderlecht zijn prijs intussen gevoelig hebben laten zakken. Daardoor staan beide partijen dicht bij een akkoord.

Didillon moet de komende maanden de strijd aangaan met Gaëtan Coucke. In Genk gaan ze er nog steeds vanuit dat Vandevoordt en Vukovic volgend seizoen onder mekaar uitvechten wie nummer één en twee wordt.