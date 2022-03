Di Stefano voorbij na geweldige drieklapper: Karim Benzema is op z’n 34ste in de fleur van zijn leven

Buitenlands voetbalBenzema en doelpunten, het zijn bijna synoniemen. Vier jaar geleden werd de Franse spits nog afgeschreven door de internationale pers, nu is hij op zijn 34ste belangrijker dan ooit voor Real Madrid. Met zijn hattrick knikkerde hij PSG uit de Champions League. Én is hij Los Blancos-legende Alfredo Di Stefano voorbij. 309 goals heeft hij nu voor Real. Doelpuntenmachine.

“Ik ben hier om de plaats van de aanvallers in te nemen. Ik word de beste”, stelde een toen amper 17-jarige Karim Benzema plechtig bij Lyon. Claudio Caçapa, de toenmalige Braziliaanse verdediger van Lyon die er later ook nog T2 zou worden, herinnert zich de woorden nog levendig. De voorbereiding op het nieuwe seizoen was net begonnen en de nieuwkomers of de jonkies werden bij wijze van doop overgeleverd aan een speech. Elber en Wiltord, die toen de aanval van Lyon bevolkten, lachten even. De woorden van Benzema blijven hangen. Op dat moment al zo veel lef én vertrouwen. Maar 15 jaar later heeft hij die krachtige boutade ook bevestigd. Karim Benzema is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de beste spitsen aller tijden.

309 doelpunten. Di Stefano, de man die van Real Madrid een absolute grootmacht maakte in de jaren 50 en 60, voorbij. Wie dertien jaar geleden had gezegd dat de jonge Karim Benzema dat record zou verbreken, zou gek verklaard zijn. De jonge Fransman maakte in Lyon het mooie weer, wat hem een transfer naar Los Blancos opleverde. Met Cristiano Ronaldo, Kaka en Xabi Alonso werd er in 2009 gebouwd aan de nieuwe ‘Galacticos’. Dat draaide echter niet uit zoals verwacht: de miljoenenploeg werd overschaduwd door het tiki-taka van Peps Barcelona.

Volledig scherm © REUTERS

Met 30 doelpunten in 33 wedstrijden is Benzema opnieuw aan een fantastisch seizoen bezig. Vier jaar geleden moest Benzema nog vertrekken bij De Koninklijke. Met tien doelpunten in 30 wedstrijden presteerde de Fransman ondermaats bij Real Madrid. In de zomermercato werd dan ook gretig naar een vervanger gezocht. Zowel Mariano als Luka Jovic kwamen nooit in de buurt van de kwaliteiten van Benzema. Hij kreeg dan maar het vertrouwen en stelde allesbehalve teleur.

“Wie van voetbal houdt, weet dat Karim een topspeler is”

Zijn fenomenale statistieken spreken voor zich. De hele voetbalwereld is jaar na jaar de speler Benzema meer en meer beginnen loven. Ook ex-coach Zinedine Zidane sprak zich uit over Karim Benzema: “Op historisch vlak van de club, moet hij echt niet onderdoen voor Cristiano Ronaldo. Wat hij al voor de club betekend heeft is geweldig. Wie van voetbal houdt, weet dat Karim een topspeler is.” Ploeggenoot Eden Hazard is ook onder de indruk van de kwaliteiten van Benzema: “Hij is de beste spits met wie ik al heb samengespeeld.” Straffe uitspraak voor iemand die met spitsen als Didier Drogba en Romelu Lukaku de kleedkamer deelde. Arsenal- en Frankrijk-legende Thierry Henry heeft maar één woord voor Benzema: “klasse”.

Hoewel zijn doelpunten hem tot een succesvolle spits maakten, is Benzema veel meer dan enkel zijn goals. Hij is een geweldige voetballer. De Fransman is de spits die elke ploeg wel zou willen aantrekken. Hij combineert zijn fysieke kwaliteiten met een perfect staaltje techniek. De bal bijhouden, een mannetje passeren om vervolgens een perfecte pass af te leveren: het wordt stilaan zijn handelsmerk. Door zijn goede communicatie op het veld maakt hij zijn medespelers ook beter. Als een ervaren rot helpt hij de jonge gasten de Madrileense filosofie bij te brengen. Karim Benzema is met andere woorden belangrijker dan ooit voor Los Blancos.

Volledig scherm © REUTERS

In zijn periode bij Real Madrid won hij maar liefst vier keer de Champions League en kon hij al drie keer La Liga winnen. Dit seizoen lijkt Real op weg naar haar 35ste titel en daar zullen ze vooral een uitstekende Benzema voor mogen bedanken. Nu hij het doelpuntenaantal van Di Stefano verbrak, komt hij op een derde plaats in de mythische topschutterstand van Real Madrid. Alleen Raul (323) en levende legende Cristiano Ronaldo (451) doen beter. Topschutter aller tijden zal hij dus wellicht niet worden.