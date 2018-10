Deze maatregelen belooft Pro League-voorzitter Marc Coucke om macht van makelaars in te perken YP/MGA

17 oktober 2018

17u55

Bron: Belga, eigen berichtgeving 4

Een interne code, onafhankelijke commissie, controle-orgaan en strengere licentievoorwaarden: dat zijn enkele dingen die Marc Coucke, CEO van de Pro League, belooft om de problematiek rond spelersmakelaars in het Belgisch voetbal aan te pakken. Dat heeft hij zopas verklaard op een persconferentie in het bondsgebouw in Brussel. Coucke riep finaal ook op om kwetsende spreekkoren aan het adres van de scheidsrechters die dit weekend wedstrijden leiden achterwege te laten.

