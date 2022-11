DEVILTIME. Marc Degryse en Jan Mulder fileren de WK-selectie: “Blij dat Martínez kiest voor de jeugd centraal achterin”

WK voetbal POLL. Help Roberto: HLN-lezer neemt Dries Mertens niet mee naar het WK, Loïs Openda is er wel bij

Morgen om klokslag 12u is het zover. Dan maakt bondscoach Roberto Martínez zijn 26-koppige selectie bekend voor het WK voetbal in Qatar. Tovert de Spanjaard een wit konijn uit zijn hoed? Of kiest hij voor de usual suspects? 5.252 HLN-lezers maakten al de oefening. De conclusie: Dries Mertens blijft thuis en ook Dedryck Boyata en Jason Denayer vallen helemaal uit de gratie.

9 november