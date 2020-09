Derde of zelfs vierde ritzege voor Van Aert? “Hij gaat voluit in de tijdrit, maar winnen wordt moeilijk” Kansen op zowel La Planche des Belles Filles als in Parijs Bart Audoore

19 september 2020

07u04 4 Tour de France Wint Primoz Roglic de Tour? Pakt Wout van Aert een derde ritzege? Of zelfs een vierde? La Planche des Belles Filles en de Champs-Élysées geven dit weekend de laatste geheimen prijs.

Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven en Oliver Naesen grepen gisteren naast de laatste kans: de Tour 2020 blijft, wat de Belgen betreft, die van Wout van Aert. Grandioos met ritwinst in Privas en Lavaur, zowaar nog overtuigender als meesterknecht voor Primoz Roglic. De Sloveen heeft nog één horde te nemen. Rijdt hij vanmiddag een 'normale' tijdrit, dan wordt hij de eerste Sloveense eindwinnaar in Parijs - enkel een offday kan hem nog nekken. Of pech: een lekke band, je zal het maar voor hebben, of nog erger, een mislukte fietswissel.

Terug naar Van Aert: zijn Tour hoeft geen bekroning meer. Hij kan enkel nóg meer glans krijgen. Voor de start in Nice sprak hij al over de Champs-Élysées, en dat doet hij nog. Morgen gaat hij spurten, beloofd. Van Aert start als underdog tegen Ewan en Bennett, die meer pure snelheid hebben, maar dat maakt hem niet kansloos. Aan het einde van een zware Tour, na een intense finale in centrum Parijs (dat laatste uur is echt vol gas) en op moeilijke kasseien (echt waar, ze liggen elk jaar slechter) is hij een te duchten tegenstander. In Poitiers was hij er al dicht bij en toen ging het eigenlijk dubbel fout: hij kwam te vroeg op kop én werd gehinderd door Sagan. Van Aert kan winnen in Parijs. Hij zou dan de tiende Belg zijn die daarin slaagt, na Walter Godefroot (1975), Pol Verschuere (1980), Freddy Maertens (1981), Eric Vanderaerden (1984), Rudy Matthijs (1985), Johan Museeuw (1990), Tom Steels (1998), Tom Boonen (2004) en Gert Steegmans (2008).

Kan hij ook winnen op La Planche des Belles Filles? Vorige maand was de Kempenaar nog overtuigd: "Kan niet, te zwaar." Maar na deze Tour kijkt iedereen anders naar deze renner, ook hijzelf. Is hij in staat een klimtijdrit te winnen? Van Aert weet het niet, maar wil het graag weten. Alleen is nog niet beslist of hij er voor gaat. Dat blijft hij maar uitstellen. Eén ding is zeker: half werk wordt het niet. "Ofwel ga ik er honderd procent voor, ofwel rij ik om gewoon binnen tijd toe te komen", zegt Van Aert.

Dat WK, hè...

Deze voormiddag valt de beslissing. Na overleg met de ploegleiding, misschien komt er ook nog een telefoontje met zijn trainer. Het gevoel waarmee hij opstaat, zal een rol spelen. Net als zijn indrukken tijdens de laatste verkenning aan de zijde van Dumoulin en Roglic. "Ik loop dubbel met hen", zegt Van Aert. "Ik doe exact dezelfde voorbereiding als zij."

Om dan te knallen? Was er volgend weekend geen WK, het antwoord was altijd ja. Maar Van Aert heeft nu eenmaal dat hogere doel: hij verkeert in de vorm van zijn leven, hij krijgt een unieke kans om wereldkampioen te worden. "Maar dan moet ik wel fris aan de start kunnen komen", beseft hij.

Goesting

Maakt die ene zware inspanning van vandaag het verschil? Misschien wel, dat is net waar ze bij Jumbo-Visma over twijfelen. Als Van Aert vermoeid is, is het geen goed idee om zijn lichaam nog een keer in het rood te duwen. Het subjectieve gevoel van de man zal dus meespelen. "In het begin van de rit had ik wat stramme benen, maar ik ben niet in mijn reserves moeten gaan", was zijn verhaal over de rit van gisteren.

Of hij dan geen goesting heeft om alles mee te pakken wat hij kan? "Enigszins wel. Het grote werk voor Primoz is gedaan. Ik koers nu vrij rond. Ik heb veel opgeofferd, maar nu kan ik aan mezelf denken. Maar we zullen zien."

Bij Jumbo-Visma lieten ze gisteravond alvast het achterste van hun tong zien. Head of performance Mathieu Heijboer bevestigde in de AD-talkshow ‘In het Wiel’ dat Van Aert alles zal geven in de tijdrit. “Het plan is dat Wout voluit zijn kans gaat in de tijdrit. Dat soort beslissingen nemen we samen. Hij ziet het zitten en wij ook, dus hij gaat er voor. Winnen? Dat wordt moeilijk. Als Wout de tijdrit wil winnen heeft hij wellicht een buffer van zo’n veertig seconden nodig op Roglic aan de voet.”

Roglic, the word is out. Bij Jumbo-Visma vertrouwen ze erop dat Roglic het geel definitief verovert. “Als Primoz gespaard blijft van pech, komt het wel goed. Hij is ijzersterk in dit soort tijdritten en hij verkeert in zijn beste vorm ooit. Dat hij op het Sloveens kampioenschap tijdrijden verloor van Pogacar? Klopt, maar toen was hij nog niet goed in conditie, bovendien reed hij iets te zelfzeker rond nadat hij eerder Pogacar had geklopt in de wegrit.”

