Depanneert vader van speler bij KV Oostende? Tomas Taecke

03 maart 2020

06u30 0 KV Oostende Van een duiventil gesproken. In navolging van Waasland-Beveren heeft ook KV Oostende zijn trainer ontslagen. Alsof dat nog niet genoeg is, zet technisch directeur Guy Ghysel een stap opzij.

Bij Cercle Brugge dansten ze zondagavond letterlijk op de tafels. Was dat hét signaal voor KV Oostende-voorzitter Frank Dierckens om in te grijpen? Of waren het vooral de gesprekken met enkele spelers die hij zondag en gisterochtend voerde over de samenwerking met Van Wijk? Een weliswaar terechte donderpreek aan de rust op de Bosuil zou de jongste dagen voor nogal wat ophef gezorgd hebben. Terwijl het gros van de kleinzerige spelerskern eigenlijk beter eens voor de spiegel zou gaan staan. "De mayonaise met de spelersgroep pakte niet", besloot Dierckens gisteren. Amper twee maanden nadat Van Wijk werd aangesteld als opvolger van Kåre Ingebrigtsen moet hij opnieuw vertrekken, met als bilan een 4 op 21 sinds de jaarwisseling. De vraag is wie met dit KV Oostende wél een goed rapport zou kunnen voorleggen.

Hopen op Moeskroen

Dierckens hoopt met het slachtofferen van Van Wijk alsnog iets los te maken in de week van de waarheid. Tegen Genk moet het immers gaan gebeuren. Na de beschamende reeks buitenshuis houdt quasi niemand écht rekening met puntengewin op bezoek bij het ontketende Cercle Brugge op de slotspeeldag. KVO vreest bovendien als de dood dat Moeskroen straks Waasland-Beveren de punten gunt - nooit eerder was de paniek zo groot aan zee.

Afwachten wie straks Van Wijk zal opvolgen en zaterdag in de hoedanigheid van hoofdtrainer in de dug-out zal plaatsnemen. Franky Van der Elst wordt het alvast niet. 'Fox' heeft net zoals bij eerdere gelegenheden geen zin om de rol van hoofdtrainer definitief op zich te nemen, samen met collega-assistent Patrick Creemers blijft hij in principe aan als hulptrainer. Wél is de kans bestaande dat KVO beloftencoach Kurt Bataille naar voren schuift, uitgerekend hij die in 2007 na het plotse vertrek van Van Wijk richting STVV het seizoen als hoofdcoach rondmaakte. Bataille is de vader van rechterflank Jelle Bataille en keerde na passages in de lagere reeksen vorige zomer terug naar KVO. Hij kent het huis en de spelers en hoeft bovendien weinig of niets te kosten. Veel zal afhangen van de opportuniteiten die zich de komende uren en dagen voordoen. Het spreekt voor zich dat niet veel voorname en geschikte kandidaten staan te springen om bij dit KVO aan de slag te gaan.

Ook TD werpt handdoek

Enkele uren nadat Van Wijk gisteren ontslagen werd, gooide ook technisch directeur Guy Ghysel de handdoek. De sportieve baas zet vrijwillig een stap opzij, al sluit hij niet uit dat hij straks in een andere functie - als scout bijvoorbeeld - bij de club van zijn hart actief blijft. Zo was het opnieuw een uiterst bewogen dagje aan zee, sinds het ontslag van Yves Vanderhaeghe in 2017 is het er eigenlijk nooit meer rustig geweest.

Ongeacht de afloop van KVO's degradatiegevecht is het Amerikaanse Pacific Media Group nog steeds op komst. De laatste formaliteiten omtrent de overname worden afgerond. (TTV)