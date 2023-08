Denken aan Vermaelen en moderniseren om beter te presteren: Vercauteren en co schudden nationale jeugdtrainers wakker

Lotte Kopecky verbaasde ook zichzelf met fenomenale Tour: “Deze week is veel meer geweest dan ik ooit had gedacht”

Tweede in het eindklassement en de groene trui. Lotte Kopecky verbaasde iedereen in de Tour de Frances Femmes, ook zichzelf. “Ik heb mezelf toch wel verrast”, gaf ze toe. “Toen ik deze ochtend opstond, voelde het aan alsof er een camion over mijn benen had gereden.”