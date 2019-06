Delfine Persoon na terugkeer: “We overwegen klacht, maar als Belgisch boksland kunnen we weinig doen” YP

03 juni 2019

08u40

Bron: VTM NIEUWS 2 Boksen Delfine Persoon is terug in België, na haar omstreden verlies in New York. Ze verloor - onterecht volgens velen - tegen de Ierse thuisboksster Katie Taylor, die in Amerika woont. Gisteren zei een teleurgestelde Persoon al dat ze haar toekomst in beraad houdt. Woorden die ze vandaag bij haar terugkeer toch ietwat nuanceerde.

Persoon, met zonnebril, was duidelijk nog aangeslagen toen ze de verzamelde pers toesprak na haar landing. Maar ze was ook dankbaar. “Het is tof om te horen dat er zoveel mensen achter mij staan. Voor mij was er één iets wat ontbrak, en dat was de olympische kampioene kloppen. Zij die me kennen geloven nu dat ik dat gedaan heb, maar binnen vijf jaar is iedereen dat vergeten. Dan staat er alleen ‘loss’ op mijn kaartje. Een rematch? Dat gaat Taylor nooit willen. Zo’n commercieel risico gaat ze niet nemen. Als ze het meent, mag dat voor mijn part direct, ik wil waar ik recht op heb. Hopelijk kan ik het dan wel afmaken voor de limiet, want anders verlies ik weer op punten.”

Klacht

“We wisten vanop voorhand dat zoiets kon gebeuren. Ik had ze bijna mee. Ik heb ze vier keer in het donker gezet. Haar ogen zaten dicht van de slagen, die van mij na twee kopstoten en een elleboog... Ik heb teveel met karakter en te weinig met het kopke gebokst. Ik had ze kunnen afmaken. Of we een klacht overwegen? We gaan eerst de kamp rustig herbekijken, want het is een groot verschil als je thuis kijkt, dan wel van in/dicht bij de ring. We denken na over een klacht, maar als Belgisch boksland hebben we tegen Eddie Hearn en Matchroom Sport inc. weinig in te brengen. Maar moesten we hiermee iets kunnen rechtzetten, natuurlijk.””

Ik zou trouwens niet willen zijn zoals haar. (...) Liever onterecht verliezen, dan onterecht winnen Delfine Persoon

Nog goesting

“Het gaat voor de rest van mijn dagen blijven pieken. We gaan nu alles laten bezinken en dan zien hoe het verder moet. Het is niet dat ik de mindere was. Of ik overweeg om te stoppen? Ik heb zeker nog goesting om te boksen, maar het financiële speelt natuurlijk ook een rol. We moeten nu weer zelf op zoek naar alle middelen… Er komt sowieso nog één kamp op Belgisch grondgebied. En wie weet zelf een titelkamp, of een rematch? Nu wil ik zo snel mogelijk mijn gewone leven terug opnemen. Ik mag dan wel de morele winnaar zijn, maar heb geen boksgeschiedenis kunnen schrijven.”

“Ik zou trouwens niet willen zijn zoals haar. Op die manier winnen… Oké, officieel is ze wel de winnaar, maar als ik in haar geval de match zou herbekijken… Zo zou ik ook niet verder door het leven willen. Liever onterecht verliezen, dan onterecht winnen.”