Degryse over basisplaats Vanaken, die scoort met ‘Ronaldootje’: “Raar dat hij nú die kans krijgt”

Buitenlands voetbal Geen droomstart voor Van Gaal: Oranje raakt niet voorbij Noorwegen, Frankrijk laat punten liggen tegen Bosnië-Herzegovi­na

1 september Oranje is in z’n eerste interland sinds de terugkeer van Louis van Gaal niet verder gekomen dan een 1-1-gelijkspel tegen Noorwegen. Oranje en de Noren hebben zo na vier speeldagen elk 7 punten in WK-kwalificatiegroep G, leider Turkije heeft er ééntje meer.