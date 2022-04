DEGRYSE INTERVIEWT Dante Vanzeir: “Die schorsing? Op bepaalde vlakken heeft het me deugd gedaan”

Boksen John Fury zorgt voor tumult bij ‘stare down’ van zijn zoon voor titelkamp met Whyte: “Stop toch met schreeuwen als klein kind”

Het moet een primeur in de bokswereld zijn: een titelgevecht waarbij op de afsluitende persconferentie louter lovende woorden verkondigd worden. Tot de entourage zich moeide. Net voor de stare down kreeg John Fury, vader van Tyson (33), het aan de stok met de broer van Dillian Whyte (zie video hierboven vanaf seconde 48), zaterdag de tegenstander in een kamp om de WBC-wereldtitel bij de zwaargewichten die live te zien is op VTM4. Vooraf herhaalde Fury zijn wens om na zaterdag de bokshandschoenen op te bergen. Winst voor 94.000 fans in Wembley moet het gedroomde afscheid zijn. “Het is tijd om te genieten van het leven.”

21 april