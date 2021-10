Degryse in HLN Sportcast: “Club moet in topper tegen Antwerp mentale weerbaarheid tonen, ik verwacht Vormer aan de aftrap”

Wielrennen Populair bij (ex-)profs en vooral groot in Amerika: wat gaat Remco Evenepoel in Belgian Waf­fle-gravelrace doen?

20 oktober Remco Evenepoel neemt op 31 oktober deel aan The Hell of the Mid-West, dat is een gravelrace in Lawrence in de Amerikaanse staat Kansas. Evenepoel en zijn ploegmaat Mattia Cattaneo voldoen daarmee aan een sponsorverplichting tegenover Specialized, dat is de Amerikaanse fietsenleverancier van de ploeg van Patrick Lefevere. De vraag is of Evenepoel daarmee ook zijn stuurmanskunsten op onverhard wil aanscherpen. Volgens ploegleider Wilfried Peeters primeert het plezier.