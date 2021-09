Deens blok vol dark horses kan groot probleem zijn voor Belgen en andere landen: “Wij willen de koers hard maken”

WK wielrennenDenemarken is een land met minder dan 6 miljoen inwoners en wielrennen is er na voetbal en handbal pas de derde nationale sport, maar zondag zouden ze wel eens flink wat roet in het Belgische wielerfeest kunnen gooien op het WK wielrennen . Met Pedersen, Asgreen, Cort, Valgren en Honoré beschikken ze over vijf outsiders binnen één team.

Het Deense wielrennen boomt zonder meer. Nooit reden er meer Deense renners in het WorldTour-peloton dan de 25 die nu bij een topteam onderdak vonden. Elf daarvan stonden eind juni aan de start van de Tour, twee meer dan dat een topwielerland als Italië er wist af te vaardigen. De Denen pakten eerder deze week al goud in het tijdrijden bij de juniors en beloften en het is lang niet zeker dat het bij twee wereldkampioenen blijft. Het sterkste blok dat zondag in Antwerpen aan de start komt, is volgens heel wat kenners dat van Denemarken. Bondscoach Anders Lund had zelfs de luxe om Sören Kragh Andersen thuis te laten. Hij stelde een achttal samen met vijf dark horses en drie luxeluitenanten.

Het succes van het Deense wielrennen heeft meerdere vaders. “Fietsen is een levensstijl geworden in Denemarken”, zegt Rolf Sörensen, in 1997 nog winnaar van de Ronde van Vlaanderen. “De fietspaden worden stilaan te klein en iedereen probeert ook alles uit. Mountainbike, cross, gravel… onze renners worden daardoor completer, net zoals bij Van Aert en Van der Poel. Daarnaast hebben we sinds een aantal jaar ook twee goeie pistes waar voor mij toch nog altijd de fundamenten van een wielercarrière gelegd worden.”

Volledig scherm Magnus Cort (centraal en Mikkel Bjerg (rechts) namen ook deel aan de mixed team relay, samen met Mathias Norsgaard Jørgensen (links). © Photo News

Doorstroming

De professionalisering van de Deense Continental Teams is nog een factor. Van de acht renners die zondag het WK rijden, is Bjerg de enige die voor zijn 21ste de overstap maakte naar een WorldTour-ploeg. Hij is ook de enige die niet met Michael Skelde werkte. De Deense sportdirecteur eindigde in 2003 tweede in de Ster van Bessèges. Verder reikte zijn carrière als renner niet, maar hij heeft nadien heel wat Deense talenten klaargestoomd bij meerdere Deense continentale teams. “We zagen heel wat jongens wegkwijnen als ze 2.000 km verderop in Italië moesten gaan wonen om het als prof te maken”, zegt Skelde. “Vingegaard, Asgreen en Kron volgen het voorbeeld van Pedersen en blijven in Denemarken wonen bij hun familie en vrienden. Ze kiezen ervoor om hun sociale leven te behouden. Dankzij de UCI Nations Cup-wedstrijden kunnen jongeren zich met het Deense nationale team sinds enkele jaren ook meten in races als de Ronde van Vlaanderen voor beloften en de Ronde van de Toekomst.”

Quote We staan met vijf op één lijn en niemand is de uitgespro­ken kopman. We kunnen met andere woorden de Quick.Step-tac­tiek gaan gebruiken en onze sterkte in de breedte uitspelen door met meerdere jongens in de finale te komen. Kasper Asgreen

Deens bondscoach Anders Lund was ooit zeven jaar lang prof bij onder meer CSC en Leopard Trek. “Het mag vreemd lijken want net toen het enige Deense WorldTour-team Saxo Bank ermee stopte, zijn onze talenten pas beginnen doorstromen”, zegt Lund. “Enkele jongens hebben de ban gebroken en nu pikken WorldTour-ploegen niet langer alleen onze beste renner eruit, maar krijgen de vijf of zes grootste talenten van Denemarken elk jaar een kans. Dat is volgens mij het verschil.”

Volledig scherm Kasper Asgreen in actie tijdens de WK-tijdrit. © REUTERS

Hopen op chaos

Van Aert en co zijn gewaarschuwd. Denemarken zakt niet naar België af om een bijrolletje te spelen en heeft meerdere ijzers in het vuur. Kasper Asgreen is er eentje van. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen blikt met guitige ogen vooruit op de wedstrijd van zondag waar ook hij al maandenlang naar aftelt. “We hebben meerdere troefkaarten achter de hand”, zegt Asgreen. “We staan met vijf op één lijn en niemand is de uitgesproken kopman. We kunnen met andere woorden de Quick.Step-tactiek gaan gebruiken en onze sterkte in de breedte uitspelen door met meerdere jongens in de finale te komen.”

Quote Dit is het sterkste Deense team ooit. Rolf Sørensen

Deens bondscoach Anders Lund heeft zijn plannetje klaar en licht zelfs al een tipje van de sluier op. “Het zou in onze kaarten spelen als de wedstrijd vroeg openbreekt en er een beetje chaos ontstaat. Het is geen geheim dat wij de koers hard willen maken. Met de renners die we aan de start brengen, zou het erg dom zijn van ons om tot de laatste kilometer te wachten.”

“Ik wil jullie nog niet verklappen hoe we de Belgen gaan kloppen”, lacht Rolf Sørensen. “Dit is het sterkste Deense team ooit, sterker nog dan de generatie met Riis, Holm en ik. Het parcours ligt hen dan ook nog eens allemaal. Ze moeten samenwerken en met elke ontsnapping meeschuiven zodat de Belgen het werk moeten opknappen en Van Aert geïsoleerd raakt. Dan stijgen de kansen, want alle Deense outsiders zijn snel genoeg om het in een klein groepje af te maken.”

De vrijbuiters Magnus Cort (28)

Education First – Nippo

Aantal zeges dit jaar: 5

Grootste overwinning: Tourrit in 2018 Lund: “Hij heeft me al vroeg gezegd dat hij van dit WK een doel wou maken. Na een harde race kan hij het zondag nog afmaken in de sprint.” Volledig scherm Magnus Cort. © AFP Kasper Asgreen (26)

Deceuninck – Quick.Step

Aantal zeges dit jaar: 4

Grootste overwinning: Ronde van Vlaanderen 2021 Lund: “Deze wedstrijd is zijn grote droom en hij heeft in de Ronde al getoond dat het hem ligt. Mentaal is hij ijzersterk. Als hij ergens zijn zinnen op zet, kan niets hem tegenhouden.” Volledig scherm Kasper Asgreen. © BELGA Mads Pedersen (25)

Trek – Segafredo

Aantal zeges dit jaar: 3

Grootste overwinning: WK Yorkshire 2019 Lund: “Hij is één van de koele kikkers in het peloton en kan enorm hard afzien. Hij heeft sinds midden augustus opnieuw de goede vorm te pakken.” Volledig scherm Mads Pedersen. © Photo News Michael Valgren (29)

Education First – Nippo

Aantal zeges dit jaar: 2

Grootste overwinning: Amstel Gold Race 2018 Lund: “Een echte kampioenschapsrenner. Volgens mij eindigde hij nog nooit buiten de top 15. Dat hij pas nog Colbrelli in de spurt klopte, geeft hem nog meer vertrouwen.” Volledig scherm Michael Valgren. © Photo News Mikkel Honoré (24)

Deceuninck – Quick.Step

Aantal zeges dit jaar: 2

Grootste overwinning: Rit in Ronde vh Baskenland 2021 Lund: “Hij vliegt al een tijdje. In zware wedstrijden is hij altijd een taaie klant. Als hij in de kopgroep zit, worden er heel wat renners nerveus.” Volledig scherm Mikkel Honoré. © Photo News Helpers Andreas Kron (23)

Lotto – Soudal

Aantal zeges dit jaar: 2

Grootste overwinning: Rit in Rond van Zwitserland 2021 Lund: “Heeft er een sterk seizoen opzitten als neoprof waarin hij al twee WorldTour-wedstrijden won. Hij reed pas zijn eerste grote ronde en kwam in topvorm uit de Vuelta.” Volledig scherm Andreas Kron. © AFP Mads Würtz Schmidt (27)

Israel Start-Up Nation

Aantal zeges dit jaar: 2

Grootste overwinning: Rit in Tirreno Adriatico 2021 Lund: “Hij reed de Vuelta en kwam er met goede benen uit. Een sterke renner die zich met sprekend gemak weet te positioneren en met zijn grote motor zondag zeker tot zijn recht komt.” Volledig scherm Mads Würtz Schmidt. © Photo News Mikkel Bjerg (22)

UAE – Team Emirates

Aantal zeges dit jaar: 0

Grootste overwinning: WK tijdrijden beloften 2018 en 2019 Lund: “Een renner uit één stuk die heel hard aan de kop kan sleuren in het peloton, zoals hij in de Tour bewees, en daar zullen we hem zondag ook terugzien.” Volledig scherm Mikkel Bjerg. © EPA