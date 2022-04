Debutanten van goudwaarde in eerste play-off-wedstrijden: Utah en Minnesota winnen op verplaatsing, Sixers en Warriors thuis

Dallas Mavericks - Utah Jazz: 99-93

Geen Luka Doncic dus bij de Mavericks, en dat zullen ze in Dallas geweten hebben. De Sloveen was nog steeds afwezig met een kuitblessure die hij in de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen opliep. Zijn Mavericks gingen in eigen huis met 99-93 de boot in tegen de Utah Jazz. Het was Donovan Mitchell die met 30 punten in de tweede helft de wedstrijd over de streep trok.

Eén opsteker voor Dallas: als het nu al zo nipt is, moet je er mét Doncic altijd winnen. Al is de Sloveen ook onzeker voor de tweede wedstrijd maandag in Utah.

Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies: 130-117

Een paar honderd kilometer verderop in Memphis konden ook de Grizzlies thuis niet winnen van de Minnesota Timberwolves. Er was een hoofdrol weggelegd voor Jaren Jackson Jr. bij de thuisploeg. Hij blockte maar liefst zeven pogingen, maar kon de onderstaande van Karl-Anthony Towns niet afstoppen.

JJJ schoot wel geen enkele van zijn vijf driepunters binnen. Hij was lang niet de enige die van achter de driepuntlijn scherpte miste bij de thuisploeg. De Grizzlies scoorden in totaal maar 7 van hun 27 driepuntpogingen, de Timberwolves 16 op 41. Dat maakt een verschil.

Ja Morants 32 punten en monsterdunk over D’Angelo Russell volstonden niet voor de winst. Anthony Edwards en Karl-Anthony Towns trokken met 36 en 29 punten de wedstrijd over de streep voor Minnesota. Voor de 20-jarige Edwards was het nog maar zijn eerste play-off-wedstrijd ooit.

Het is duidelijk: dit Minnesota wordt een geduchte tegenstander voor de Memphis Grizzlies.

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers: 111-131

Ook bij de Philadelphia 76ers was een play-off-debutant van goudwaarde. De 21-jarige Tyrese Maxey scoorde 38 punten. En of dat nodig was. Zowel James Harden als Joel Embiid kenden niet hun beste wedstrijden: Harden scoorde er 22 op een shotpercentage van 35%, Embiid 19 op 33%.

Philadelphia is meer dan hun duo. Ook de bekritiseerde Tobias Harris scoorde 26 belangrijke punten.

Voor de Toronto Raptors scoorden Pascal Siakam er tevergeefs 24 en Fred Vanvleet 18.

Denver Nuggets - Golden State Warriors: 107-123

Net zoals de Dallas Mavericks hadden ook de Golden State Warriors kopzorgen: hun superster Stephen Curry was onzeker met een enkelblessure. De point guard begon op de bank, maar mocht toch een twintigtal minuten meespelen. Hij scoorde 16 punten.

Het was nóg maar eens play-off-debutant die met de pluimen ging lopen. Jordan Poole scoorde een dodelijke efficiënte 30 punten. Zijn schotpercentage tikte net niet de 70% aan en 5 van zijn 7 driepunters vielen binnen.

Ook voor Klay Thompson was het een speciale nacht. Voor het eerst sinds de finalewedstrijden tegen Toronto in 2019 speelde hij weer een play-off-wedstrijd. Toen scheurde hij zijn kruisband, nu was hij goed voor 19 punten.

De ‘double-double’ van Nikola Jokic volstond niet voor de Denver Nuggets. De Serviër scoorde 25 punten en greep 10 rebounds maar zag zijn ploeg wel met 16 punten verschil verliezen. Zonder de geblesseerde Jamal Murray en Michael Porter Jr. lijken de Nuggets een vogel voor de kat.

