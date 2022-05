Deal is rond: Amerikanen kopen Chelsea voor bijna 5 miljard euro

Football Talk Football Talk. Clement wervelt verder met AS Monaco - Inter haalt achter­stand op en is weer koploper - Samoise tot 2025 bij AA Gent

Er is plots geen houden aan. Een achtste overwinning op rij in de Ligue 1 en dus 24 op 24 voor het AS Monaco van Philippe Clement. Tegen Lille, waar Amadou Onana aan de aftrap stond, was Aurélien Tchouaméni met twee goals de grote man. Angel Gomes scoorde tussendoor voor de thuisploeg: 1-2. De Monegasken staan nu gedeeld tweede met Marseille, dat nog een match te goed heeft. Zo wordt een Europees ticket - het grote doel - steeds reëler voor AS Monaco. Een tweede plaats geeft recht op een rechtstreeks ticket voor de Champions League, terwijl nummer drie nog voorrondes moet spelen.

6 mei