Deal is nakend: Anderlecht op zucht van Fiorentina-spits Kouamé

AnderlechtChristian Kouamé (23) moet de concurrentie in het Lotto Park aanscherpen. Anderlecht wil de spits huren van Fiorentina. De onderhandelingen gaan de goeie richting uit, een akkoord was gisteravond nakend.

“Ik ga niet een gans seizoen vasthangen aan één speler”, sprak Vincent Kompany zondag na de twee doelpunten van Joshua Zirkzee tegen Cercle Brugge. Hij wilde daarmee zeggen: Zirkzee is pas twintig en komt terug na een seizoen vol blessureleed, dus we mogen niet verwachten dat hij drie keer per week het verschil maakt. Vandaar dat Anderlecht de markt bleef afspeuren naar een bijkomende aanvaller, en het heeft er alle schijn van dat paars-wit die gevonden heeft.

Betrouwbare Italiaanse media berichtten gisteren in de loop van de dag dat Anderlecht een akkoord nadert over Christian Kouamé. De Ivoriaan komt uit voor het Italiaanse Fiorentina, dat vorig jaar 11 miljoen euro voor hem betaalde aan Genoa. In Firenze was hij afgelopen seizoen een gewaardeerde speler - in de Serie A kwam hij aan 9 basisplaatsen en 24 invalbeurten - maar echt ontploffen deed-ie er niet: slechts één competitiedoelpunt, tegen Inter Milaan. Om zijn ontwikkeling te garanderen vindt Fiorentina het verstandiger om de beloftevolle Afrikaan nu elders ervaring te laten opdoen. Daarvan wil Anderlecht profiteren: het vindt Kouamé een buitenkans.

Volledig scherm Christian Kouamé, hier in Fiorentina-shirt. © EPA

De voorbije dagen intensifieerden de gesprekken tussen Fiorentina en Anderlecht. Het meest waarschijnlijke scenario is een uitleenbeurt zonder aankoopoptie. De onderhandelingen gingen gisteravond laat de goeie richting uit, maar een overeenkomst op clubniveau was er nog niet, wat maakte dat men in het Lotto Park ook andere dossiers warm hield - als het afspringt, moet er een plan B op tafel liggen. Het is maar de vraag of men die zal moeten activeren: in de entourage van Kouamé verwacht men dat het tot een deal kan komen. De speler is een overgang naar Brussel alvast genegen.

In Italië klinkt het dat Kouamé (1,88 meter) met zijn neus voor goals zeer aanwezig is in de zestien - bij Genoa scoorde hij vlot, tot hij zich blesseerde aan de kruisbanden van de knie. Daarnaast is hij snel en laat hij zich graag betrekken in het spel. Het is een publiek geheim dat Vincent Kompany graag met zulke profielen werkt.

Thelin mag vertrekken

Als Kouamé effectief naar RSCA komt, dan heeft de club drie volwaardige spitsen, met ook nog Zirkzee en Benito Raman. Isaac Kiese Thelin mag dan alsnog andere oorden opzoeken. De Zweed, die onder meer uit Turkije belangstelling genoot, mocht niet vertrekken zolang er geen alternatief was.

