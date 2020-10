Bingoal Gesponsorde inhoud Deadline Day-deals doorgelicht: welke spits wordt top en wie een flop? Aangeboden door Bingoal

08 oktober 2020

14u00 0

NOA LANG (Club Brugge)

21-jarige linksbuiten met een handleiding. Al in 2013, hij was toen amper 14, deed Lang zijn eigen ding: een veelbesproken transfer maken van Feyenoord naar… Ajax. Zijn eerste basisplaats bij zijn droomclub vierde hij in stijl, met een hattrick op het veld van Twente in december vorig jaar. Maar het charmeerde coach Ten Hag nauwelijks, hij vond Lang té eigenwijs. Een uitleenbeurt aan datzelfde Twente begin dit jaar was geen succes en door het gebrek aan speeltijd de voorbije weken was de maat vol. Exit Lang, na amper 16 matchen in de Eredivisie, waarin hij 4x scoorde. Talent heeft Lang in elk geval met hópen. Vanop links naar binnen snijden en met rechts scoren in de korte hoek is zijn specialiteit. Polyvalent is hij ook. Want ook op rechts én op de 10 kan hij uit de voeten. 6 miljoen lijkt dus een te rechtvaardigen transferbedrag. Maar strookt zijn zelfverzekerde houding met de ‘No Sweat/No Glory’-mentaliteit van Blauw-Zwart? Of wordt Lang een potentiële stoorzender, zoals Diagne vorig seizoen? Aan aanvoerder Ruud Vormer en coach Clement om de Nederlander in het gareel te houden.

Kan Noa Lang ook bij zijn debuut bij Club Brugge een hattrick scoren? Bij Bingoal kan die voorspelling u tot 40x uw inzet opleveren.

NANA AMPOMAH (Antwerp)

Philippe Clement had eigenlijk ook voor deze winger kunnen kiezen, maar hij belandde uiteindelijk dus bij ‘The Great Old’. In het najaar van 2017 brak de intussen 24-jarige Ghanees onder Clement hélemaal door bij Waasland-Beveren, met 6 goals tussen augustus en december. Ampomah was één van de smaakmakers bij de swingende Waaslanders, maar -toeval of niet- na het vertrek van succescoach Clement scoorde hij nog maar 2 keer. Ampomah herpakte zich wel, want het daaropvolgende seizoen was hij opniéuw goed voor 8 competitiegoals. De allermooiste? Een geweldige lob vanop 40 meter tegen Moeskroen op Le Cannonier. Het Duitse Fortuna Düsseldorf had genoeg gezien. De Bundesliga-club hengelde hem binnen voor 2,8 miljoen. Zonder succes weliswaar. Ampomah mocht er nauwelijks meedoen: 12 matchen vorig seizoen, waarvan amper 5 basisplaatsen en geen énkele goal. Antwerp huurt hem nu mét een aankoopoptie. Als Leko hem vertrouwen geeft, zou dit wel eens één van de beste zaakjes van de afgelopen transferperiode kunnen zijn.

Scoort Ampomah bij Antwerp meer dan 7 goals dit seizoen? Bij Bingoal kan u uw inzet verdubbeld zien bij een juiste gok daarop.

LUKASZ ‘Teo’ TEODORCZYK (Charleroi)

Dat durven we dan weer niet beweren als het over deze 29-jarige aanvaller gaat. De 13-voudig Poolse international kennen we met zijn allen nog van bij RSC Anderlecht waar hij tussen 2016 en 2018 voetbalde. In het seizoen 2016-2017 had ‘Teo’ met 22 competitiegoals zelfs een cruciaal aandeel in de 34e landstitel van RSCA. De Zwitser René Weiler haalde het beste in hem naar boven, maar het seizoen erna was het al een flink stuk minder. Ondanks nog eens 15 goals wilde Paars-Wit hem maar wat graag te gelde maken. Met de 7 miljoen die Udinese nog voor hem wilde geven, waren ze op Neerpede méér dan tevreden. Want als Teo niét scoort, dan ligt de nukkige aanvaller vooral met alles en iedereen in de clinch zowel op als naast het veld. Dan heb je er helemaal niks aan en dat zullen ze bij Udine beamen. Zijn periode in Italië was op sportief vlak een drama. In 30 Serie A matchen stond de Pool 3x aan de aftrap en scoorde hij… 1 luttele keer.

Vindt Teodorczyk in Charleroi zijn neus voor goals terug? Mehdi Bayat kruist alvast de vingers. Denkt u dat de Pool scoort voor de zebra’s bij zijn eerste match in de basis? Vermenigvuldig je inzet met notering 2,80!

PAUL MUKAIRU (Anderlecht)

Aan een terugkeer van ‘Teo’ hebben ze in het Lotto Park dus geen momént gedacht. Tuurlijk niet, want Anderlecht moet zich door zijn financiële put richten op jónge talenten met doorverkoopwaarde. Na de lucratieve exit van Jeremy Doku werd daarom de 20-jarige Paul Mukairu weggeplukt bij het Turkse Antalyaspor. Paul wié horen we u denken? Terecht. Mukairu is de minst bekende naam in dit rijtje. Hij scoorde afgelopen seizoen 3 keer in 24 matchen in de Turkse Super Lig. Maar of de jonge Nigeriaan écht de opvolger van Doku wordt, valt te betwijfelen. Volgens insiders is de jongeling eerder een centrumspits dan een pure winger. Snel en doelgericht is hij zeker, maar met nog maar één seizoen op het hoogste niveau in de benen, vrezen we dat de komst van Mukairu op korte termijn een druppel op een hete plaat is. Mukairu heeft wat tijd nodig. En laat er nu één ding zijn dat Anderlecht na de recente 13 op 24 niét heeft om in het spoor te blijven van de top-4…

Scoort Mukairu volgens u dit seizoen minstens 7 goals in de reguliere competitie? Dan biedt Bingoal u notering 2,0 ofwel een verdubbeling van uw inzet!

Tot slot hebben we ook nog een funbet voor u in de aanbieding! De meeste verrassende naam die op Deadline Day naar de Jupiler Pro League terugkeerde was Jordan Lukaku. De jongere broer van Romelu tekende bij Royal Antwerp FC waar hij de linkerflank moet versterken. Maar vindt Jordan zijn scorend vermogen van bij KVO terug waar hij in het seizoen 15-16 drie goals maakte? In tegenstelling tot zijn broer is de jongste Lukaku uiteraard geen doelpuntenmachine. Amper 1 goal sinds 2016 vinden we terug in de statistieken!

Slaagt Lukaku erin om meer dan 1 keer te scoren in de reguliere competitie? Zet in aan notering 2,25!

Bekijk online alle transferspecials van onze Belgische bookmaker. Misschien bezorgt de informatie in bovenstaand artikel u wel meer kans om te winnen! Of misschien ziet u het net helemaal anders dan onze bookmakers? Wij wensen u alvast veel succes met alle sportweddenschappen bij Bingoal.