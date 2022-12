De zoektocht van Mannaert en Verhaeghe gaat verder: blauw-zwart polst Engelse coaches

KIJK. Dit is volgens analist Marc Degryse de ideale nieuwe trainer voor Club Brugge

Opvallend daarbij: bij Club zetten ze hoog in. Onder meer de naam van de Engelsman en Liverpool-legende Steven Gerrard lag op tafel. Al lijkt bij hem het prijskaartje een struikelblok. Gerrard werd onlangs ontslagen als coach van Aston Villa nadat hij successen had geboekt bij Rangers in Schotland. Hij maakte hen twee seizoenen geleden kampioen zonder een wedstrijd te verliezen. Ook zijn landgenoot Scott Parker (41) werd gepolst door Club. En heeft onderhandeld met het Brugse bestuur. Maar of hij voldoet aan alle vereisten, is erg onzeker. Zowel bij Fulham als bij Bournemouth promoveerde hij naar de Premier League, maar bleven de resultaten op het allerhoogste niveau uit. Eén van de redenen voor zijn ontslag eerder dit seizoen bij Bournemouth is trouwens dat hij de werking van de club openlijk in vraag stelde na een 9-0-nederlaag tegen Liverpool. “We zijn ‘underequipped’.”