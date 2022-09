De win-wintransfer van Chadli. Hij rekent op speelminuten richting WK, Westerlo op zijn goals en assists

BELGISCH VOETBALWesterlo, of all places . De zelfverklaarde Parel van de Kempen. Dat is waar Nacer Chadli (33) zijn heropstanding wil inzetten. En vooral zijn kansen als Rode Duivel op het WK gaaf wil houden. “Wij verwachten goals en assists van Nacer”, zegt CEO Wim Van Hove.

Daar is international nummer vier. Jan Vertonghen ruilde Lissabon in voor Anderlecht, Toby Alderweireld de woestijn voor Antwerpen, Dedryck Boyata verkoos dan weer Brugge boven Berlijn en nu trekt Nacer Chadli, na twee jaar in Istanboel, op de valreep ook nog naar de Jupiler Pro League: bij KVC Westerlo legde de 33-jarige Luikenaar met succes zijn medische en fysieke testen af. Hij komt op uitleenbasis van Basaksehir. “Kopen was geen optie”, erkent CEO Wim Van Hove. “Het was al lastig genoeg om Chadli op huurbasis binnen te halen.”

Het is beslist een spraakmakende transfer voor de club uit de stille Kempen. Chadli ligt nog tot juni 2023 onder contract bij Basaksehir, maar hij lijkt er op een dood spoor beland. De Belg past niet in de plannen van trainer Emre Belözoglu, zo heet het. De Turkse club, dat Antwerp uit de Conference League knikkerde, nam hem zelfs niet in z’n Europese spelerslijst op. Chadli wist meteen dat zijn lot bezegeld was.

En dat terwijl Roberto Martínez, het WK in Qatar indachtig, de poort bij de Rode Duivels net weer breed open had gezet. “Nacer staat nog steeds op mijn A-list”, zei de bondscoach recent. “Voor mij brengt hij iets anders dan eender welke andere speler.” Martínez had altijd al een zwak voor Chadli, die er vorig jaar op het EK nog bij was. Hij telt intussen 66 caps en 8 goals. Met zijn countergoal op het WK van 2018, in de kwartfinale tegen Japan, zit hij voorgoed in het hart van elke Belgische fan.

Volledig scherm © Photo News

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een WK-selectie is evenwel dat hij er fysiek klaar voor is: Chadli moet voldoende minuten maken en van Belözoglu zou hij die allicht niet krijgen. Zo scoorde Chadli op de derde speeldag van de Süper Lig de openingstreffer tegen Kayserispor - het belette Belözoglu niet om hem na 62 minuten te vervangen.

Blessuregevoelig

Dat Chadli open stond voor een vertrek uit Istanboel spreekt voor zich. Dat hij zou ingaan op een voorstel van Westerlo ligt minder voor hand, al is de link eigenlijk snel gelegd. Westerlo is al ruim drie jaar in handen van de Turkse industrieel Oktay Erçin. Hasan Cetinkaya is zijn vicevoorzitter en runt de club op dagelijkse basis. Hij verdiende onder meer zijn sporen als technisch directeur bij topclub Fenerbahçe. Aan contacten ontbreekt het hen dus niet in het Turkse voetbal en niet toevallig huurde Westerlo ook al verdediger Ravil Tagir van Basaksehir.

Chadli mag dan al een grote naam zijn, hij sleept helaas ook de reputatie van blessuregevoelige speler mee. Tijdens zijn twee seizoenen bij Basaksehir miste hij liefst één derde van alle matchen door blessures. Hij stond slechts 29 matchen in basis, scoorde 6 goals en gaf 6 assists.

Volledig scherm © Photo News

Nacer Chadli legde gisteren uit dat trainer Jonas De Roeck hem van het project in Westerlo kon overtuigen. De twee leerden elkaar in 2019 in Anderlecht kennen, toen AS Monaco hem een jaar uitleende. De Roeck was toen assistent-coach onder Vincent Kompany. Chadli nam in dat seizoen acht goals en vijf assists (in 19 matchen) voor z'n rekening. Paars-wit wilde Chadli graag definitief naar het Lotto Park halen, maar kon zich niet vinden in de vraagprijs van acht miljoen euro. Waarna Basaksehir zich wel met de nodige fondsen meldde.

Punch

Zijn komst moet Westerlo zondag al wat punch geven, wanneer uitgerekend Anderlecht naar ‘t Kuipje komt. Chadli hoopt dan zijn debuut te maken in het Westels truitje. “Voor mij is het gewoon belangrijk om weer te kunnen voetballen. Ik ben dankbaar dat Westerlo mij die mogelijkheid geeft. Ik weet dat Martínez de Belgische competitie volgt en daarom is het zeker geen slechte zaak dat ik hier kan spelen.”

Voor Westerlo, dat drie spelers door blessures langdurig moet missen, is Chadli een godsgeschenk. Van Hove: “Met zijn carrière en zijn ervaring moet Nacer toch in staat zijn om zich op korte termijn aan te passen. Wij rekenen op z’n goals en assists.”

Volledig scherm © Photo News