De wet van de sterkste: versmachtend Manchester City is paar maatjes te groot voor Club Brugge

File op weg naar Jan Breydel, zowaar. Door wegenwerken was het voor een pak fans kantje boord om tijdig hun zitje op de tribunes in te nemen. De club had op sociale media opgeroepen om er een kolkend spektakel van te maken.

Een memo die ze bij City klaarblijkelijk ook hadden ontvangen. De troepen van Guardiola grepen de thuisploeg vanaf minuut één bij de keel. Grealish deed Mata meteen een paar keer zweten. Van verkeersdrukte naar eenrichtingsverkeer in een paar minuten tijd.

Zonder echt grote kansen te versieren duwde Manchester City Club Brugge met de rug tegen het eigen doel. Blauw-zwart onderging de wet van de sterkste. Philippe Clement had het op voorhand al aangegeven: dit City staat nog een pak verder dan PSG en Leipzig.

Volledig scherm © Photo News

Het totaalvoetbal van de Engelsen - met een glansrol voor wingbacks Walker en Cancelo - werkte versmachtend. Lang, Sowah, Mata en Sobol zagen sterretjes. Het verschil was simpelweg te groot. De Ketelaere stond op een eiland en kwam door overhaasting bij zijn ploegmaats in balbezit niet in het stuk voor.

Het was niet toevallig Cancelo die na verschillende waarschuwingen de 0-1 op het bord zette na een goeie loopactie in de rug van Sowah. Op slag van rust verdubbelde Mahrez dan de voorsprong na een penaltyfout van Nsoki. City had de zaken dan al op orde.

Club in moest bezinnen in de pauze, maar Clement vond geen antwoord. Walker zorgde met een kopie van de 0-1 - maar dan vanop rechts - voor de 0-3. Vormer mocht daarna invallen, maar bij die tussenstand was dat een beetje sneu voor de Nederlander.

Guardiola ging op zijn beurt aan het roteren in de tweede helft. Een vrij sobere De Bruyne werd op het uur vervangen, Jan Breydel bedacht de Rode Duivel met een staande ovatie. Mooi moment voor KDB. Te meer omdat invaller Palmer daarna snel de 0-4 op het bord zette.

Volledig scherm © Photo News

Club moest plots oppassen voor een bolwassing. Door de vele wissels schoot de wedstrijd alle kanten op. De Ketelaere zette Ederson in het slotkwartier een eerste keer echt aan het werk, aan de overkant miste Sterling een karrenvracht mogelijkheden.

Finaal viel er dan toch nog een appel uit de kast voor Club Brugge. Vanaken stond op de juiste plaats bij een lage voorzet van Van der Brempt. Met een schot in het hoekje scoorde hij in zijn vijfde opeenvolgende Champions League-wedstrijd, een Belgisch record.

Ook Mahrez deed er in de slotminuten nog eentje bij en zo werd het na een lange avond 1-5 in Brugge. Club na de knappe 4 op 6 met de voetjes weer op de grond, dit Manchester City is de onbetwiste nummer één in groep A en misschien wel Europa. Het verschil was te groot. No shame in that.

VIDEO: de goals van Manchester City

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

