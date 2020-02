De Vlaeminck: “Evenepoel heeft álles mee om een grote te worden. Maar Merckx was nóg polyvalenter” Wielerlegendes Merckx en De Vlaeminck genieten mee Joeri De Knop

22 februari 2020

00u00 0 Wielrennen Remco Evenepoel raakt en beroert. U, mij, iedereen. Ook het hart van twee van de allergrootsten ooit gaat er sneller bij slaan. Roger De Vlaeminck en Eddy Merckx: "Het is echt genieten van die jongen."

Roger De Vlaeminck

“Ook niet té veel verlangen”

Wat goed is, komt razendsnel. Dat blíjft het credo van Roger De Vlaeminck. “Zelf won ik in 1969 met de Omloop Het Volk mijn allereerste profkoers. Ook Remco brak vorig jaar meteen door. En bevestigt nu. Hij speelde het sterk én slim donderdag, in de Algarve. Wachten tot het juiste moment om toe te slaan: daar moet je niet alleen de benen, maar ook het hoofd voor hebben. De tegenstand was natuurlijk nog niet 100%, de doelen van Thomas, Nibali en co liggen later op het seizoen. Het is dus hét moment voor Evenepoel om wedstrijden te winnen. Maar dat doet hij dan ook.” Ook De Vlaeminck ziet de kers zondag op de taart belanden. “Met de geweldige tijdrit die hij op zijn jonge leeftijd al in de benen heeft, mag dat geen probleem zijn. Ook Tirreno-Adriatico ligt in die zin binnen zijn bereik. Al zijn de beklimmingen daar al wel iets steiler.”

Toch waarschuwt De Vlaeminck. “Voor de media en de buitenwereld lijkt het op den duur vanzelfsprekend wat hij allemaal presteert. Terwijl het dat uiteraard níet is. Tuurlijk zal hij nog heel veel winnen. Maar je mag ook niet té veel gaan verlangen van dat ‘manneke’. Hij is tenslotte nog maar 20. Het kan ook eens tegenslaan. Laat hem dus maar gewoon meerijden in de Giro en proberen een etappe te winnen. Die tijdrit, bijvoorbeeld. Dat zou al mooi zijn. We kunnen hem op dit moment nog niet zo goed inschatten. Maar de overtuiging leeft wel dat hij met de jaren alleen nog maar beter zal worden.” Misschien wel beter dan Eddy Merckx, zoals ‘De Kannibaal’ zelf zich op het Gala van de Kristallen Fiets liet ontvallen. “Dat hoor ik Eddy dus niet graag zeggen. Daarmee doet hij zichzelf tekort. Evenepoel heeft álles mee om een grote te worden. Maar Merckx was nóg polyvalenter. De grootste ooit. En dat blijft tot nader order zo.”

Eddy Merckx

"Giro wordt dé grote test"

Verbaasd? Neen, dat was Eddy Merckx niet meer met de etappezege van Remco Evenepoel op Alto da Fóia. "In Argentinië bewees hij toch al een aardig stukje bergop te kunnen fietsen. Als je dan de sterkste bent van het lot, maak je op zo'n aankomstklim automatisch het verschil. Zeker met een prima ploeg in steun. Gezien hoe João Almeida, eerstejaarsprof die de overstap maakte vanuit het team van Axel (zijn zoon, red.), hem op sleeptouw nam en met zijn strakke tempo ervoor zorgde dat niemand nog kon wegrijden? Die tactiek zal hem ook zaterdag op Alto do Malhão van pas komen. Zonder tegenslag of ontsnapping die minuten pakt, kan hij zondag in zíjn specialiteit - het tijdrijden - ook de eindzege in de Ronde van de Algarve veiligstellen."

En wordt het vervolgens benieuwd uitkijken naar Tirreno-Adriatico, Evenepoels derde rittenkoers van het seizoen. WorldTour-niveau, deze keer. "Ik geef José De Cauwer gelijk: niets is onmogelijk. Remco is rijkelijk bedeeld door Moeder Natuur. Wat een talent, wat een inhoud! En hij wordt goed begeleid. Het is echt genieten van die jongen. Waar zijn grenzen precies liggen, weet niemand. Dat maakt het zo boeiend. Hij is pas 20 en heeft zeker nog groeimarge. Ook in Luik-Bastenaken-Luik start hij straks als één van de favorieten. Maar dé grote test wordt de Ronde van Italië." Merckx sluit niet uit dat Evenepoel ook in zijn eerste grote ronde al meteen tot scoren komt. "Hij is tot alles in staat. Benieuwd wel hoe hij het echte hooggebergte (boven de 2000 meter, red.) verteert. Hoort hij ook daar bij de allerbesten, dan wachten ons in de toekomst mooie en beklijvende gevechten tussen hem en Bernal, Pogacar, Higuita en co."