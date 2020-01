De verloren zoon komt thuis: Herboren Carmelo Anthony keert met Blazers terug naar zijn New York Arend Schreurs

01 januari 2020

14u45 0 NBA De verloren zoon komt thuis: woensdagnacht speelt Carmelo Anthony met de Portland Trail Blazers tegen zijn ex-team de New York Knicks. De tienvoudige all-star, die bij de Houston Rockets op een zijspoor was beland, kreeg bij de Blazers een nieuwe kans.

De Portland Trail Blazers namen een dramatisch slechte seizoensstart. Ze verloren negen van hun eerste veertien wedstrijden, veel slechter dan verwacht na hun finale in de ‘western conference’ vorig jaar. Vooral blessures speelden de Blazers parten. Jusuf Nurkic is nog uit tot eind januari met een gebroken scheen- en kuitbeen. Zach Collins mist een heleboel wedstrijden door een schouderblessure.

De Blazers hadden dringend een goede schutter nodig. Hun tegenstanders konden zonder veel gevolg de spelbepalers CJ McCollum of Damian Lillard dubbeldekken. Portland had weinig andere scorende spelers op het veld staan. De Blazers pikten daarom Carmelo Anthony op, die zonder club zat. ‘Melo’ mistte vorig jaar bijna het volledige seizoen nadat hij slechts tien wedstrijden speelde voor de Houston Rockets. Volgens Rockets-coach D’Antoni waren zijn “services no longer needed”.

‘Player of the week’

Van hun zwakte maakten de Blazers zo hun sterkte: bij een dubbele dekking op McCollum of Lillard komt Melo makkelijk vrij te staan, wat automatisch tot punten leidt. Dat bewijst hij ook met gemiddeld 15,7 punten per wedstrijd. Hij scoorde er 25 en 23 tegen Chicago, wat hem de ‘player of the week’ maakte.

Portland won acht van de negentien wedstrijden waarin Melo meespeelde. Hun verliespartijen waren ook niet tegen de makkelijkste tegenstanders: twee keer de LA Lakers, de LA Clippers, de Milwaukee Bucks en de Denver Nuggets. Allemaal hooggeklasseerde ploegen.

Naast scorend vermogen brengt Carmelo Anthony, een gerespecteerde speler met een fantastische carrière die in de kleedkamer ongetwijfeld een grote rol speelt, de Blazers ook persoonlijkheid bij.

Defensief manco

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Melo ontbreekt defensieve kwaliteiten, iets wat Portland hard nodig heeft: ze geven maar liefst gemiddeld 111,4 punten per wedstrijd weg en staan daarmee pas op de 21 ste plaats in de ‘defense’-ranglijst. Het maakt van hun een van de slechtst verdedigende NBA-ploegen.

Maar alle hoop is nog niet vervlogen voor de Blazers. Ze hebben nog een heel seizoen om te groeien als team en moeten er pas staan als de play-offs beginnen. De terugkeer eind januari van Nurkic, die elke match goed is voor zeker 10 rebounds, zal het team zeker een defensieve boost geven. En het trio Lillard-McCollum-Anthony vult elkaar offensief goed aan.

Aan Carmelo Anthony om vanavond in Madison Square Garden, waar hij vroeger met de Knicks zo vaak geschitterd heeft, te bewijzen dat hij weer helemaal terug is.