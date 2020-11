De vele vrouwen in het leven van Maradona: van zijn grote liefde Claudia tot de vrouw die écht in zijn hoofd kon kijken

Diego MaradonaDiego Armando Maradona, die op 60-jarige leeftijd stierf aan een hartstilstand, was een liefhebber van vrouwelijk schoon. ‘Pluisje’ had een uitgebreid en veelbesproken liefdescurriculum. Hij zou met ontelbare vrouwen de lakens hebben gedeeld. Maar de hoofdrol was weggelegd voor de drie belangrijkste vrouwen van zijn leven. En slechts één vrouw wist tijdens zijn laatste levensfase wat écht in zijn hoofd omging.

De Argentijn was een genie op het veld, maar ook zijn leven ernaast sprak boekdelen met drank, drugs en vrouwen. Veel vrouwen. Hij had een intens liefdesleven, maar de drie belangrijkste liefdes waren Claudia Villafañe, Verónica Ojeda en Rocío Oliva.

Lees ook PREMIUM Het verhaal achter dé iconische foto van Maradona in Camp Nou tegen de Rode Duivels

Maradona laat vijf kinderen na: Dalma (33) en Giannina (31) uit zijn huwelijk met zijn eerste vrouw Claudia; Diego Junior (34) en Jana (24), beiden het resultaat van buitenechtelijke affaires; en Diego Fernando (17), uit zijn tienjarige relatie met Verónica Ojeda.

Claudia, de liefde van zijn leven en moeder van zijn oudste dochters

Maradona’s eerste vrouw was Claudia Villafañe. Ze trouwden in 1989 en kregen samen twee dochters: Dalma (33) en Giannina (31).

Volledig scherm Diego Maradona met echtgenote Claudia en zijn moeder tijdens de huwelijksplechtigheid. © REUTERS

Claudia was zijn beste vriendin en vertrouwelinge, maar ze leed ook onder de ontrouw van de speler en zijn drugsproblemen - die hem de rest van zijn leven zouden parten spelen. Maradona stond tijdens deze relatie zelfs al op de rand van de dood.

Volledig scherm Diego Armando Maradona met Claudia Villafañe © Photo News

In 2003 volgde de scheiding na 14 jaar huwelijk én vijf jaar nadat de voetbalster de echtelijke woning had verlaten. Na de scheiding had Maradona het moeilijk met het feit dat zijn ex een relatie was begonnen met producer Jorge Taiana. Hij klaagde haar aan voor onregelmatigheden bij de verdeling van gemeenschappelijke goederen, voor het kopen van huizen in Miami toen ze nog getrouwd waren, voor belastingfraude, voor het bewaren van bezittingen die waren achtergebleven in het huis dat ze deelden ... Het werd geïnterpreteerd als een wraakactie van ‘Pluisje’ tegen zijn ex - waarvan wordt gezegd dat het zijn grote liefde was - omdat ze een nieuw leven was begonnen.

Verónica, de moeder van zijn jongste zoon Diego Fernando

Kort daarna begon hij een relatie met Verónica Ojeda, de moeder van zijn zoon Diego Fernando (17). Hij liet haar in de steek tijdens de zwangerschap om een relatie aan te knopen met Rocío Oliva.

Volledig scherm Maradona en zijn toenmalige vriendin Verónica Ojeda in Dubai © EPA

Verónica had later een zware ruzie met hem over hun zoon, die een beperking zou hebben. Maradona klaagde Verónica aan voor het plaatsen van foto’s van de kleine jongen op sociale media.

Rocío Oliva, zijn laatst bekende partner

Zijn volgende belangrijke relatie, en de laatste die hij had, was met voetbalspeelster Rocío Oliva. Ze deelden hun passie voor voetbal. Rocío vergezelde hem als manager van het vrouwenvoetbalteam van Gimnasia y Esgrima de La Plata, een club waarin de oud-voetballer ook als coach werkte. Maar ook deze relatie bleef niet duren.

Volledig scherm Maradona met Rocío Oliva © Photo News

Maradona klaagde Rocío Oliva aan en eiste zelfs zes jaar gevangenisstraf voor de vermeende diefstal van horloges, een computer, telefoons en sieraden, toen ze nog samenwoonden in de Verenigde Arabische Emiraten.

De jonge vrouw hekelde op haar beurt de voormalige voetballer wegens huiselijk geweld. Een Argentijns televisieprogramma zond een video uit waarin hij zich agressief gedroeg jegens haar. Maradona gaf toe dat hij Rocío’s telefoon in de lucht had gegooid, maar ontkende dat hij ooit gewelddadig zou zijn geweest tegen een vrouw.

De moeders van zijn twee andere kinderen

Op de lijst van vrouwen die een rol hebben gespeeld in het leven van de Argentijnse ster staat ook de Italiaanse Cristina Sinagra, moeder van zijn zoon Diego Junior (34) - die Maradona pas op zijn 29ste herkende; en Valeria Sabalain, moeder van zijn buitenechtelijke dochter Jana (24). De oud-voetballer was ook niet gehaast om het vaderschap van zijn derde dochter te erkennen. Hij ontmoette haar voor het eerst in 2013.

Andere relaties

Lucía Galán, van het Argentijnse zangduo Pimpinela, onthulde 8 jaar geleden de relatie die ze in 1982 had gehad met de voetballer. Het was de tijd waarin zij begon te zingen met haar broer Joaquín, en hij, in een huwelijkscrisis verkeerde met zijn vrouw Claudia, én triomfeerde als een ster van het Europese voetbal.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Adonay Fruto staat bekend als Maradona’s Cubaanse vriendin. Volgens de moeder van de jonge vrouw, ontmoetten ze elkaar in 2004 in de Cubaanse kliniek waar de Argentijn toen was opgenomen. Hij was 43, zij nog maar 19. Het kon nooit worden bevestigd, maar volgens Argentijnse media ging het gerucht dat ze zwanger is geweest van de oud-voetballer, maar een miskraam kreeg.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In juni 2014 onthulde een televisieprogramma de romance die Maradona had met de danseres Graciela Alfano, toen de voormalige voetballer nog getrouwd was met zijn eerste vrouw Claudia.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Agustina, de vrouw die hem hielp tijdens zijn laatste levensfase

Begin november werd Maradona met succes geopereerd nadat hij een hersenbloeding had gekregen. Tijdens zijn herstel viel een nieuwe vrouw op in zijn inner circle - zonder dat er sprake zou zijn geweest van enige romantiek.

Het gaat over Agustina Cosachov, de vrouw die “erin slaagde de moeilijkste plek van Diego te bereiken: zijn hoofd”, zo onthulde het Argentijnse televisieprogramma Intrusos.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Cosachov is een psychotherapeute, maar ook hoogleraar in de psychofarmacologie, een vakgebied dat de effecten bestudeert van medicatie en genotsmiddelen op het gedrag via de hersenen en de rest van het centraal zenuwstelsel.

Volgens getuigen hielp ze hem op psychologisch gebied en “luisterde hij naar haar”. “Ze is een vrouw die zijn vertrouwen heeft gekregen, wat absoluut niet vanzelfsprekend is”, besloot de presentatrice van het Argentijnse televisieprogramma.