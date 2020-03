De Tour blijft voorlopig overeind: "Kan achter gesloten deuren" Redactie

26 maart 2020

06u00 0

De Franse minister van Sport Roxana Maracineanu acht het in een interview met 'France Bleu' mogelijk dat de Tour de France achter gesloten deuren zal worden georganiseerd - zonder supporters dus, zoals Parijs-Nice begin deze maand. "Momenteel liggen alle scenario's nog op tafel", zegt ze. "De onderhandelingen met organisator ASO lopen. Een wedstrijd achter gesloten deuren behoort tot de mogelijkheden. De Tour overleeft niet dankzij inkomsten via een ticketverkoop. Tv- en mediarechten zijn veel belangrijker. Iedereen begrijpt momenteel dat het best is thuis te blijven. En op die manier zouden suporters de Tour op tv kunnen volgen. Dat zou niet erg nadelig zijn."

LEES OOK: Onze chef wielrennen Marc Ghyselinck ziet dat Frankrijk de Tour niet zomaar zal opgeven: “Of dat slim en verantwoord is? Het valt nu te denken van niet” (+)